Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Китае все больше частных компаний начала сокращать сотрудникам зарплаты, откладывать эти выплаты или полностью прекращать выплату зарплат, ссылаясь на ситуацию со вспышкой нового коронавируса, сообщает Bloomberg. Они жалуются на экономический ущерб, который не позволяет им покрыть расходы на рабочую силу.

Из-за попыток властей сдержать инфекцию было ограничено транспортное сообщение между городами, продлены новогодние каникулы на предприятиях. Свернулся туризм и сократилась торговля. Власти и менеджеры компаний призывают сотрудников оставаться дома и работать по возможности дистанционно. Компании сообщают, что у них нет денег на зарплаты, или что они не обязаны выплачивать полную зарплату тем, кто находится на карантине и не приходит на работу.

Руководство закрывшегося парка развлечений Lionsgate Entertainment World в китайском городе Чжухай сказало сотрудникам израсходовать свои оплаченные выходные дни и готовиться к неоплачиваемому отпуску.

Отмена занятий в школе программирования и робототехники в Ханчжоу обернется для сотрудников потерей от 30% до 50% зарплаты.

Шеф-повар дорогого ресторана в Гонконге поделился с Bloomberg, что неделя неоплаченного отдыха оставила его без денег на текущие расходы в этом месяце.

На текущий момент рано оценивать, сколько человек могли лишиться зарплаты в результате вспышки коронавируса, пишет Bloomberg. Опроса китайского кадрового агентства Zhaopin, в котором приняли участие более 9500 человек, больше трети говорят, что для них есть такой риск.