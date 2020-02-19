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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Китае все больше частных компаний начала сокращать сотрудникам зарплаты, откладывать эти выплаты или полностью прекращать выплату зарплат, ссылаясь на ситуацию со вспышкой нового коронавируса, сообщает Bloomberg. Они жалуются на экономический ущерб, который не позволяет им покрыть расходы на рабочую силу.

Новый коронавирус в Китае

Из-за попыток властей сдержать инфекцию было ограничено транспортное сообщение между городами, продлены новогодние каникулы на предприятиях. Свернулся туризм и сократилась торговля. Власти и менеджеры компаний призывают сотрудников оставаться дома и работать по возможности дистанционно. Компании сообщают, что у них нет денег на зарплаты, или что они не обязаны выплачивать полную зарплату тем, кто находится на карантине и не приходит на работу.

Руководство закрывшегося парка развлечений Lionsgate Entertainment World в китайском городе Чжухай сказало сотрудникам израсходовать свои оплаченные выходные дни и готовиться к неоплачиваемому отпуску.

Отмена занятий в школе программирования и робототехники в Ханчжоу обернется для сотрудников потерей от 30% до 50% зарплаты.

Шеф-повар дорогого ресторана в Гонконге поделился с Bloomberg, что неделя неоплаченного отдыха оставила его без денег на текущие расходы в этом месяце.

На текущий момент рано оценивать, сколько человек могли лишиться зарплаты в результате вспышки коронавируса, пишет Bloomberg. Опроса китайского кадрового агентства Zhaopin, в котором приняли участие более 9500 человек, больше трети говорят, что для них есть такой риск.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Китай Ханчжоу Чжухай Гонконг

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