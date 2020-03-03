Лукашенко поменял вице-премьера, курирующего поставки нефти

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экс-глава концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров назначен на пост вице-премьера Белоруссии, который курирует топливно-энергетический комплекс, сообщило госагентство "БелТА".

Куратором ТЭК в правительстве ранее являлся вице-премьер Игорь Ляшенко.

Президент отметил, что Назарову "предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление - это нефтехимический комплекс страны".

Назаров занимал должность главы концерна "Беллесбумпром" с декабря 2013 года. До этого был заместителем министра лесного хозяйства и заместителем управляющего делами президента Белоруссии.

Как сообщалось, глава государства проводит во вторник совещание по поставкам нефти в Белоруссию, которые сведены к минимуму в условиях отсутствия с начала года контрактов с основными российскими нефтяными компаниями.