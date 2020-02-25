В Австралии коронавирус сочли более серьезной угрозой для экономики, чем лесные пожары

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Влияние вспышки коронавируса на экономику Австралии будет более существенным, чем последствия природных пожаров, заявил министр финансов страны Джош Фрайденберг.

"Существует значительная неопределенность относительно того, каковы будут последствия (эпидемии коронавируса - ИФ)", - сказал он журналистам. Комментируя возможность достижения профицита бюджета, который предусмотрен бюджетом на текущий фингод, Фрайденберг отметил, что экономика страны сталкивается с рядом внешних и внутренних шоков.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, в свою очередь, отметил, что, когда бюджет принимался в мае прошлого года, никто не ожидал вспышки "уханьского" вируса.

В декабре 2019 года правительство Австралии понизило прогнозы профицита бюджета на текущий и следующий финансовые годы, отметив негативные последствия торгового спора США и Китая для мировой экономики. Согласно полугодовому экономическому прогнозу, профицит бюджета Австралии в текущем финансовом году, который завершится 30 июня 2020 года, составит 5 млрд австралийских долларов ($3,4 млрд), в следующем - 6,1 млрд долларов.

Ранее в феврале Резервный банк Австралии (RBA) предупредил, что коронавирус является источником неопределенности для экономики, однако не дал оценки его влияния на рост ВВП страны. "Пока еще слишком рано говорить, каким будет общий эффект, но вспышка заболевания представляет краткосрочный риск для экономики Китая, международных торговых потоков и, следовательно, для экономики Австралии", - заявил регулятор.

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли более 30 человек и были уничтожены тысячи домов. По оценке RBA, пожары приведут к сокращению роста ВВП страны на 0,2 п.п. во втором и третьем кварталах текущего финансового года.

На Китай приходится более трети австралийского экспорта, отмечает The Wall Street Journal. Временный запрет на въезд китайских туристов и ограничения на возвращение китайских студентов, обучающихся в австралийских университетах, могут иметь значительные последствия для сферы образования и туризма в этой стране.