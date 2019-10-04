ЦБ Австралии предупредил о росте вероятности глобального спада экономики

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) предупредил риске о более глубокого спада в мировой экономике, из-за таких факторов, как продолжающиеся протесты в Гонконге и обострение напряженности на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Об этом говорится в отчете Центробанка о финансовой стабильности.

Торговая война между Китаем и США привела к ослаблению опережающих индикаторов торговли и инвестиций, отмечает RBA. Если произойдет Brexit без сделки, это также плохо скажется на экономическом росте и крупнейшие центробанки будут вынуждены продолжить снижение процентных ставок.

"Неопределенность в отношении перспектив глобального экономического роста усилилась (. . .) и теперь еще больше вероятность ослабления роста", - считает регулятор.

1 октября RBA снизил ключевую процентную ставку до рекордно низких 0,75% годовых. С июня 2019 года это третье понижение ставки. За счет этого регулятор стремится поддержать экономику страны и защитить ее от внешних рисков.

Глава RBA Филип Лоу тогда объяснял, что снижение ставки должно стимулировать рост экономики до уровня, достаточного для снижения безработицы до 4,5% с августовских 5,3%.