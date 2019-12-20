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Сбербанк открыл первый McDonald's в отделении

В отделении в Москве на Новослободской можно выпить кофе и заказать бургер

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве открылось первое "МакКафе Экспресс" в новом формате обслуживания в отделении Сбербанка в доме 16 по Новослободской улице. Там можно выпить кофе и заказать доставку еды из McDonald's через Delivery Club. Это пилотный проект банка, сети фастфуда и сервиса доставки, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Партнеры решили объединить свои технологии "для разработки инновационных концепций обслуживания клиентов, аналогов которым нет ни в России, ни в мире", сообщают компании.

В дальнейшем они планируют открыть точки McDonald's, объединенные с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания.

Комментируя запуск нового формата, первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин выразил надежду, что это понравится клиентам банка, и напомнил, что совершенствование клиентского опыта - стратегическая задача организации. О планах открыть совместные точки с McDonald's Ведяхин говорил в июне.

Также стороны договорились о сотрудничестве в социально значимых проектах. С декабря 2019 года на платформе "Сбербанк Вместе" размещается ресурс благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда", который помогает семьям, в которых дети подолгу лежат в больнице. Поддержать проекы фонда можно через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" путем сканирования специального QR-кода в рамках сервиса "Плати QR".

В сентябре Сбербанк и McDonald's договорились о сотрудничестве в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы. Стороны хотят оценить спрос на питание вне дома и возможность пересмотра сегментации предприятий быстрого обслуживания. Создание цифровой экосистемы откроет возможности для онлайн-заказов, а также позволит определить оптимальные места для новых торговых точек.

Российские банки уже пробовали расширять функционал отделений. Так, банк "Открытие" интегрировал в несколько своих офисов элементы кофейни Starbucks.

Сбербанк McDonald's Москва Открытие Starbucks Александр Ведяхин

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