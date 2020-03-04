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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Мэрия Москвы опровергла планы отменить массовые мероприятия в городе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время в Москве не планируется отменять массовые мероприятия из-за распространения в мире коронавирусной инфекции, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Это фейк. Ничего не планируется отменять. Пока никаких подобных решений не принималось", - сказал Немерюк в среду журналистам.

Чиновник напомнил, что на данным момент лишь один москвич заражен коронавирсом, а власти приняли серьезные меры по недопущению распространения инфекции.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в мэрии написала, что власти рассматривают разные сценарии борьбы с коронавирусом, среди них - отмена крупных зрелищных мероприятий до нормализации ситуации. В департаменте здравоохранения Москвы изданию не стали комментировать ситуацию, но отметили, что принимаются все возможные меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Как сообщалось, всего в России зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусом. Это двое граждан Китая, которые уже выздоровели, трое россиян с "карантинного" круизного лайнера Diamond Princess и еще один россиянин, недавно вернувшийся из Италии.

Москва Алексей Немерюк

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