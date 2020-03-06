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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Продажи Costco в феврале подскочили на 12% на панике из-за коронавируса

Компания решила ограничить продажу некоторых товаров в одни руки

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский оператор клубных магазинов-складов Costco Wholesale Corp. сообщил о росте сопоставимых продаж в феврале на 12,1% и о дефиците некоторых товаров. Компания связала это с решением покупателей запастись оптовыми партиями товаров на случай карантина по коронавирусу.

Эпидемия коронавируса

В феврале спрос усилился в последнюю неделю на опасениях о росте числа зараженных в США. Продажи могли бы вырасти сильнее, но на некоторых складах быстро закончились арахисовое масло, туалетная бумага, бутилированная вода и другие товары повседневного спроса.

Длинные очереди стали обычным явлением по всей стране, а в соцсетях появился хэштег #CostcoPanicBuying (панические закупки в Costco), пишет The Wall Street Journal.

"Мы получаем грузы ежедневно, но этого недостаточно, учитывая повышенный уровень спроса на определенные ключевые позиции, - заявил главный финансовый директор компании Ричард Галанти. - Прошлая неделя была немного сумасшедшей с точки зрения частоты покупок и уровня продаж, и не только в Соединенных Штатах".

По его словам, Costco устанавливает ограничения на некоторые товары по количеству отпускаемых в одни руки в зависимости от объемов поставок, однако в последние дни число покупателей растет. "У нас огромный рост трафика", который начался на прошлой неделе и продолжается на этой неделе, сказал он.

В ряде магазинов продажа бутилированной воды ограничивалась пятью бутылками в руки, сообщают покупатели.

Продажи через магазины Costco, работающие не менее года, за финансовый квартал, который завершился 16 февраля, выросли на 8,9%. Без учета изменения стоимости бензина и валютных курсов показатель увеличился на 7,9%.

Чистая прибыль в прошедшем квартале составила $931 млн против $889 млн за сопоставимый период годом ранее. Выручка повысилась на 11% - до $39,07 млрд. Интернет-продажи подскочили на 28,4%.

Всего Costco управляет 783 оптовыми магазинами в разных странах, включая 544 в США и Пуэрто-Рико, 100 - в Канаде, 39 - в Мексике и 29 - в Великобритании.

Хроника коронавируса. Март.

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Costco США Канада Пуэрто-Рико Мексика Великобритания

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