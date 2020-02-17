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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:59

В Гонконге грабители вынесли сотни рулонов дефицитной туалетной бумаги

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные ножами преступники в Гонконге ограбили супермаркет, выкрав из него сотни рулонов туалетной бумаги, которая стала настоящим дефицитом на фоне возросшего из-за коронавируса спроса.

Как сообщает "Би-би-си", злоумышленники унесли 600 рулонов общей стоимостью в 1000 гонконгских долларов ($130). По другим данным, украдено было больше: примерно на $230.

Грабители, угрожая ножом доставщику, отобрали у него товар перед одним из супермаркетов в районе Монг Кок. Отмечается, что в этом районе исторически действовали преступные триады.

Полиции удалось задержать двоих подозреваемых и изъять часть украденной партии товара.

"Би-би-си" напоминает, что несмотря на заверения властей о том, что дефицита не будет, жители Гонконга предпочитают закупаться товарами первой необходимости впрок. Люди покупают про запас рис, макароны, гигиенические средства, включая туалетную бумагу.

Купить защитные маски или антисептические средства практически невозможно.

Гонконг

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