Рынок акций РФ отыграл более половины падения индекса МосБиржи за счет "Норникеля"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем во вторник отыграл более половины утренних потерь индекса МосБиржи за счет роста к новым максимумам акций "Норникеля", а также ряда бумаг других металлургов на фоне роста цен на металлы.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2623,41 пункта (-3,7%, в начале торгов индекс падал на 10%, до минимума с февраля 2019 года), индекс РТС - 1152,49 пункта (-8,4%, в начале сессии индекс падал в район 1055 пунктов - минимум с конца декабря 2018 года); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 12,6%.

Доллар взлетел до 71,83 рубля (+3,26 рубля), максимум сделок - 72,99 руб./$1.

В лидерах отката выступают акции "ЛУКОЙЛа" (-12,6%), "Роснефти" (-12%), "Татнефти" (-9,9% и -9,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-8,4%), "Магнита" (-8,2%), Сбербанка (-7,3%), "Мечела" (-7,3%), "Газпром нефти" (-6,8%), "РусГидро" (-6,2%), "Россетей" (-5,5%).

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил на бюджетном комитете Госдумы во вторник, что ЦБ РФ в условиях волатильности на финансовых рынках, вызванной обвалом цен на нефть, планирует изменить схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Регулятор нашел формулу "без выставления оферты", которая должна устроить миноритарных акционеров, отметил он. Оферта миноритариям должна была выставляться по средневзвешенной рыночной цене за полгода, предшествующие первому этапу сделки по выкупу акций Сбербанка правительством у ЦБ. С учетом обвала котировок на фоне рухнувшей цены на нефть, такая схема фактически стала нереализуемой: оферта из сугубо формальной стала бы выгодной для миноритариев.

Выросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+8,4%), акции "Норникеля" (+7,1%, до 23,296 тыс. рублей), ПАО "Полюс" (+6,7%), "Северстали" (+3,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,4%), "АЛРОСА" (+2,9%), "Мосбиржи" (+2,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,6%), "РусАла" (+1,5%), "Яндекса" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,3%).

В США в понедельник индексы рухнули более чем на 7% - максимальным темпами с 2008 года: сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубило решение Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке, которое обрушило стоимость нефти и котировки акций нефтяных компаний.

Во вторник в Азии индексы отскочили вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), также корректируются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 3,4-4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 4,4%).

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19, а также за ценовой войной на нефтяном рынке, которая привела к обрушению стоимости нефти в понедельник.

Японский ВВП в четвертом квартале упал на 7,1% - максимальное падение за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране (предварительно снижение ВВП оценивалось в 6,3%).

Нефть днем во вторник корректируется после обвала; цена Brent находится на $9,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 составила $37,38 за баррель (+8,8% и -24% в понедельник), апрельская цена WTI - $34,11 за баррель (+9,6% и -25% накануне).

Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30, и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения на спроса на сырье в связи с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник, что в Кремле не исключают возможность возвращения РФ и Саудовской Аравии к переговорам для выработки компромисса по объемам сокращения добычи нефти. По его словам, Москва видит "относительную волатильность" на сырьевых рынках, вероятно, она продлится какое-то время.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть во вторник пытаются восстановиться после обвала более чем на 20% накануне, настроения на мировых фондовых площадках лишь немного улучшились.

Повышение на внешних рынках проходит в рамках коррекции, а также на фоне разговоров о скоординированных денежно-кредитных и бюджетно-налоговых стимулирующих мерах, которые в ближайшее время могут быть осуществлены мировыми регуляторами. В нефти причиной продаж стал провал переговоров по продлению сделки ОПЕК+ в пятницу. Саудовская Аравия в ответ на нежелание России расширять объемы сокращения нефтедобычи до конца текущего года пообещала и вовсе увеличить производство уже с апреля, таким образом начав ценовую войну. В Международном энергетическом агентстве на этом фоне сообщили о перспективах падения мирового спроса на нефть в текущем году впервые с 2009 года. С технической точки зрения ближайшим сопротивлением для Brent выступает уровень $40 за баррель.

При сохранении негативной ситуации на фондовых площадках российские индексы МосБиржи и РТС могут продолжить движение к нижним полосам Боллинджера месячных графиков - 2250 и 1020 пунктов. Под особенно сильным давлением оказались бумаги нефтяных компаний. Позитивную динамику во вторник демонстрируют никель, палладий и платина, что поддерживает акции "Норникеля". В ходе торгов вторника индексы РФ и рубль, вероятно, попытаются отыграть часть потерь, но о возвращении оптимизма речи не идет, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, американский индекс S&P 500 растерял весь рост с октября прошлого года, который был вызван вливанием долларовой ликвидности в систему со стороны ФРС, а индекс волатильности VIX достиг максимальных отметок с 2008 года. Во вторник на рынках наблюдается стабилизация настроений инвесторов, но высокие темпы распространения коронавируса за пределами КНР сохраняют риски дальнейших распродаж активов. Экстренные меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии теперь действуют на всей территории страны, а глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения отметил, что вспышка вируса очень близка к превращению в пандемию.

Нефть Brent отскочила выше $37 за баррель после того, как накануне котировки упали на максимальную с 1990-х годов величину. Основное давление на нефтяные цены оказывают итоги пятничных переговоров стран ОПЕК+, в результате которых страны не смогли договориться о продлении сделки по сокращению нефтедобычи. Это значит, что теперь давление на нефтяные котировки будет оказывать не только снижение спроса на нефть в условиях распространения коронавируса и замедления мировой экономики, но и увеличение предложения нефти со стороны ОПЕК+. Кроме того, Саудовская Аравия сообщила о снижении цены покупки нефти для своих покупателей, что может говорить о начале ценовой войны на нефтяном рынке. На фоне вышеизложенного есть риски того, что в ближайшее время нефтяные котировки останутся под давлением. Дополнительное давление на нефтяной рынок способно оказывать бегство инвесторов в качественные активы в условиях распространения коронавируса за пределами Китая, полагают аналитики Нордеа банка.

По оценке эксперта компании "БКС брокер" Игоря Галактионова, нефть рухнула из-за перспектив развала сделки ОПЕК+ и роста мировой добычи. Ранее страны ОПЕК+ поддерживали баланс на рынке и обеспечивали поддержку нефтяным ценам. Доходы от продажи нефти составляют значительную долю бюджетов большинства стран альянса, поэтому цена на нефть является критически важным фактором для экономической стабильности. Однако за высокую цену на нефть приходится платить долей рынка, так как пока ОПЕК+ сокращают добычу, другие страны активно наращивают производство. В частности, США удалось по итогам 2019 года закрепиться в лидерах по добыче в мире, а в 2020 году стремительно растет экспорт американской нефти в Азию.

Из-за этого среди российских нефтяников часто звучали призыву к отказу от сделки ОПЕК+, которая в долгосрочной перспективе наносит ущерб позиции страны на мировом энергетическом рынке. Уже в конце 2019 года министр энергетики Александр Новак высказывался о возможности смягчения сделки после марта 2020 года. Однако рыночная ситуация в первом квартале говорила в пользу дальнейшего сокращения. В феврале из-за эпидемии коронавируса, которая нанесла удар по спросу на нефть в Китае, цены упали с $65 до $50 за баррель Brent. Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива предложили ужесточить сделку ОПЕК+ во втором квартале и увеличить сокращение еще на 1-1,5 млн б/с. Однако Россия, крупнейший нефтедобытчик из не-ОПЕК, с самого начала была скептически настроена к такому решению и выступала за продление существующих условий. В результате долгих переговоров встреча министерского комитета ОПЕК+ 6 марта закончилась ничем - альянс не выпустил официального сообщения об условиях сделки после 1 апреля. Судя по всему, это можно расценивать, как снятие всех ограничений на добычу со следующего месяца, из-за чего предложение может существенно вырасти, оказывая давление на цену.

Конкурентная борьба за долю рынка может оказать сильное давление на нефтяные цены на среднесрочном горизонте. Саудовская Аравия за счет более высокой цены на нефть (около $80 за баррель), требуемой для балансировки бюджета, может понести более существенные потери, чем Россия. Однако королевство обладает гораздо большим объемом резервных мощностей для увеличения добычи, имеет существенно более низкую себестоимость и благоприятные климатические условия, так что в борьбе за рыночную долю оно может опередить Россию. Для сланцевой индустрии в США текущая рыночная ситуация может оказаться губительной на краткосрочном горизонте.

Стоимость Brent в понедельник упала к минимумам с начала 2016 года, во вторник отскок спровоцирован фиксацией прибыли по коротким позициям, открытым в пятницу вечером после провала переговоров ОПЕК+. В нефти Brent сейчас сформировался ценовой коридор $32-37 за баррель, выход из которого может привлечь спекулянтов и сопровождаться импульсным движением. В конце 2019 года в эмиссионном проспекте Saudi Aramco аналитики приводили статистику по себестоимости в разных странах мира, согласно которой большая часть нефтедобычи становится нерентабельной при ценах ниже $30-35 за баррель. Рост предложения в совокупности со слабостью спроса может стать причиной очередного периода низких цен на нефть. В этих условиях рынок может существовать ближайшие месяцы, если страны ОПЕК+ вновь не сядут за стол переговоров, считает Галактионов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (-10,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-10,6%), ПАО "Таттелеком" (-10,1%).

Подорожали бумаги Polymetal (+5,6%), "ФосАгро" (+5,1%), ГДР TCS (+3,9%), "Детского мира" (+3,1%), "Акрона" (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 107,849 млрд рублей (из них 17,745 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 20,627 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).