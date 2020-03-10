Глава одного из департаментов "Газпрома" купила акций на 1 млн рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Начальник департамента ПАО "Газпром" по управлению активами (105) Елена Михайлова в "черный вторник" приобрела акций концерна примерно на миллион рублей.

В существенном факте, оперативно подписанном самой Михайловой, раскрыта информация об увеличении ее доли прямого участия с 0,000217% до 0,000242%.

В пересчете на акции прирост доли составляет примерно 5,9 тыс. штук. Минимальная цена акций "Газпрома" во вторник составила 161 рубль (953 тысячи рублей в пересчете на весь пакет), максимальная - 185 (1 млн 95 тыс. рублей).