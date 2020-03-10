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"Префы" "Сургутнефтегаза" взлетели в цене на 10% в условиях ослабления рубля

Привилегированные акции компании стали защитным активом на общем падении рынка

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", выступившие во вторник в качестве защитного актива на общем падении рынка, взлетели в цене более чем на 10% на фоне ажиотажного спроса в условиях ослабления рубля.

На Московской бирже к 15:48 по Москве "префы" "Сургутнефтегаза" выросли к уровням конца января - до 37,47 рубля (+10,1%) при объеме торгов более 5,5 млрд рублей. Эти акции вновь обогнали в цене обыкновенные бумаги компании, которые подешевели во вторник до 33,25 рубля (-6,8%) при объеме торгов 4,15 млрд рублей.

Доллар вырос во вторник до 71,66 рубля (+3,09 рубля), максимум сделок - 72,99 руб./$1.

Сургутнефтегаз МосБиржа

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