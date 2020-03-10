Гендиректор "Яндекса" в РФ возглавила фонд, который получит золотую акцию компании

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор ООО "Яндекс" Елена Бунина назначена исполнительным директором некоммерческого Фонда общественных интересов, созданного в рамках новой структуры корпоративного управления, следует из данных ЕГРЮЛ.

Юридическое лицо Международный фонд "Фонд общественных интересов" зарегистрировано 10 марта в Калининградской области. Единственным учредителем юрлица выступает нидерландская группа Yandex N.V.

Представитель "Яндекса" подтвердил "Интерфаксу" информацию о регистрации фонда. По словам пресс-секретаря губернатора Калининградской области Дмитрия Лыскова, фонд стал очередным резидентом специального административного района (САР) на острове Октябрьский.

Фонду будет принадлежать 0,001% российского "Яндекса". Участие в капитале позволит фонду отстранять от руководства гендиректора российского ООО в исключительных ситуациях - таких как вопросы национальной безопасности и "особая корпоративная ситуация".

Управление некоммерческим фондом будет осуществляться советом директоров из 11 человек. В него войдут три топ-менеджера "Яндекса", в частности, CEO "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в РФ Елена Бунина, три независимых директора из РСПП, а также по одному представителю от крупных образовательных учреждений: НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, Школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы.

Фонд также получит в управление "золотую акцию" "Яндекса" (передана от Сбербанка интернет-компании) с расширенными полномочиями. Теперь держатели акции могут участвовать в принятии решений по нескольким направлениям: сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передача существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможные партнерства компании с правительствами других стран.

Представители Фонда общественных интересов получат два места в совете директоров группы "Яндекс". Согласно решению акционеров, гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров избраны неисполнительными директорами до 2023 года.

Совет директоров "Яндекса" 18 ноября представил новую схему корпоративного управления. Эти предложения были сформулированы после того, как в Госдуму был внесен законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении иностранного владения у "значимых интернет-ресурсов" до 20%.

В материалах к собранию акционеров говорилось, что реструктуризация и создание фонда связано, в частности, с опасениями государства по поводу иностранного влияния на крупные интернет-компании и вытекающими из этого рисками для них.