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Волож продаст до 29 180 акций "Яндекса" класса A

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сооснователь и гендиректор группы "Яндекс" Аркадий Волож и его семейный траст намерены продать до 29 180 акций компании класса А, следует из материалов "Яндекса".

Продажа акций является частью долгосрочной стратегии Воложа по диверсификации активов.

Осенью 2019 года "Яндекс" изменил структуру управления после того, как в Госдуму был внесен законопроект об ограничении иностранного владения в "значимых интернет-ресурсах" пределом в 20%, а правительство эту идею поддержало, но предложило повысить планку до уровня 50% минус 1 акция.

Тогда в структуру управления "Яндекса" был введен некоммерческий Фонд общественных интересов, которому передали 0,001% российского "Яндекса" и который получил право отстранять от руководства гендиректора российского ООО в исключительных ситуациях - таких как вопросы национальной безопасности и "особая корпоративная ситуация".

Волож в октябре 2019 года заявил, что останется во главе компании. В ноябре он обязался не продавать пакет из 95% своих акций класса B в течение двух лет. В годовом отчете "Яндекса" за 2018 год говорилось, что Воложу принадлежит 32 млн 209 тыс. 684 акций класса B или 85,03% от всех акций данного типа. Тогда же Волож объявил о планах создать семейный траст, куда, в случае смерти владельца этих акций, могут быть переданы акции B без возможности конвертации в класс A в течение двух лет.

Новость дополняется

Аркадий Волож Яндекс

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