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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

McDonald's закрыл для посетителей залы в своих ресторанах в США

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, объявила о закрытии залов ее точек в США в связи с коронавирусом COVID-19.

"Для соблюдения ужесточающихся предписаний по всей стране мы закрываем сидячие зоны во всех принадлежащих McDonald's ресторанах в США", - сообщила компания в пресс-релизе в понедельник.

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При этом посетители смогут приобрести еду на вынос или заказать доставку. Окна Drive-Thru для водителей также продолжат работу.

Компания призвала владельцев франшизы McDonald's принять аналогичные меры. Как отмечает CNBC, McDonald's Corp. принадлежит около 5% из 14 тыс. ресторанов, работающих под брендом McDonald's в США.

В понедельник президент США Дональд Трамп призвал жителей страны избегать собраний групп более 10 человек. В минувшие выходные в США был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболевания.

McDonald's США

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