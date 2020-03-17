Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян

В Минпромторге также считают, что пожилым людям следует воздержаться от посещения точек общепита

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.

В частности, в письме ведомства, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", сотрудникам баров, кафе и ресторанов вменяется в обязанность уточнять у посетителей, есть ли у тех простудные и респираторные заболевания, и не допускать заболевших в зал обслуживания.

При этом посетители смогут попасть в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также после обработки рук дезинфицирующими средствами, в залах же необходимо расставить столы, стулья и иной инвентарь таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра.

Предприятиям общепита также предписано усилить работу с персоналом "в целях выполнения указанных мер". Кроме того, к работе в кафе и ресторанах запрещается допускать сотрудников с признаками респираторных заболеваний, с повышенной температурой, а также тех, кто в течение последних двух недель вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусу.

Ведомство также считает важным "настоятельно рекомендовать" посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения заведений общепита.