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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Зеленский предложил закрыть ТЦ, кафе и учреждения культуры

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал кабинет министров на вечернем заседании запретить с 17 марта работу торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и других заведений сферы развлечений и услуг.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю кабинет министров Украины сделать следующее: первое - с 00:01 17 марта 2020 года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, финтес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг", - сказал он в своем видеообращении в фейсбуке.

"Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом", - пояснил он.

Украина Владимир Зеленский

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