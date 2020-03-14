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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

Apple закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Apple приняла решение временно закрыть все свои магазины за пределами Китая из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении гендиректора компании Тима Кука, опубликованном в субботу на ее сайте.

По его словам, магазины будут закрыты до 27 марта.

Пользователи смогут, как и прежде, пользоваться услугами онлайн-магазина. Служба поддержки также продолжит работать онлайн.

Розничные магазины Apple есть в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Турции и нескольких других странах. В России розничных магазинов у Apple нет, компания продает товары через официальных партнеров и в онлайн-магазине.

Все магазины Apple в Китае возобновили работу. В феврале компания начала закрывать их из-за коронавируса.

Офисы компании за пределами Китая перейдут на более гибкий режим работы. Сотрудники, чью работу можно выполнять удаленно, будут работать из дома. Те, кто приходит в офис, должны соблюдать дистанцию со своими коллегами.

По данным университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 145 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 5,4 тыс. человек скончались в результате этой инфекции.

Apple Китай

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