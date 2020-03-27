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Ассоциация банков предложила "дедушкину оговорку" для нового налога на доходы по вкладам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация банков России (АБР) предлагает не распространять изменения в налогообложении процентного дохода на ранее открытые банковские вклады или ранее приобретенные долговые ценные бумаги, а также исключить из числа плательщиков пенсионеров.

Об этом говорится в письме ассоциации главе Банка России Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову, опубликованном на сайте АБР.

Таким образом, ассоциация предлагает так называемую дедушкину оговорку - сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от изменения законодательства. В широком смысле - это принцип защиты лица от новых законодательных норм, ухудшающих его положение. Является разновидностью применения принципа "закон обратной силы не имеет" применительно к существующим уже отношениям или инвестиционным проектам.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей.

"Для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - сказал он в телеобращении к гражданам.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что вводить налог планируется только с 2021 года, первые уведомления на его уплату будут направлены в 2022 году. "Необходимо подчеркнуть, что данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году", - сказал он.

По словам министра, аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги.

Ассоциация банков России АБР

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