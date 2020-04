Sprint и T-Mobile закрыли сделку по слиянию объемом более $31 млрд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американский оператор связи T-Mobile US Inc закрыл сделку по покупке конкурирующей Sprint Corp после двухлетней битвы с регуляторами.

Сделка, объем которой составил более $31 млрд, исходя их стоимости акций T-Mobile US на закрытие рынка во вторник, положит конец существованию бренда Sprint. В течение последних десяти лет Sprint теряла клиентов, уступая более успешным конкурентам, включая T-Mobile US, пишет The Wall Street Journal.

В среду T-Mobile US объявила, что Джон Леджер немедленно покидает пост CEO, который теперь займет его заместитель Майк Сиверт. Ранее планировалось, что Леджер уйдет в отставку 1 мая.

Многие из топ-менеджеров T-Mobile US останутся в руководстве компании, куда также войдут некоторые из руководителей Sprint.

В результате сделки, порядка 43% новой компании принадлежит Deutsche Telekom AG и еще 24% - японской SoftBank Group, владевшей Sprint. Остальные акции T-Mobile US находятся в руках публичных акционеров.

T-Mobile US и Sprint пытались объединиться несколько раз за последние 10 лет, однако долгое время не могли преодолеть сопротивление регулирующих органов. В феврале этого года американский суд одобрил сделку, отклонив иск группы штатов, утверждавшей, что слияние двух операторов нарушит антимонопольное законодательство и приведет к подорожанию связи. Вслед за этим, компании пересмотрели условия сделки.