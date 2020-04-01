Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 857 487+75 122

Sprint и T-Mobile закрыли сделку по слиянию объемом более $31 млрд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американский оператор связи T-Mobile US Inc закрыл сделку по покупке конкурирующей Sprint Corp после двухлетней битвы с регуляторами.

Сделка, объем которой составил более $31 млрд, исходя их стоимости акций T-Mobile US на закрытие рынка во вторник, положит конец существованию бренда Sprint. В течение последних десяти лет Sprint теряла клиентов, уступая более успешным конкурентам, включая T-Mobile US, пишет The Wall Street Journal.

В среду T-Mobile US объявила, что Джон Леджер немедленно покидает пост CEO, который теперь займет его заместитель Майк Сиверт. Ранее планировалось, что Леджер уйдет в отставку 1 мая.

Многие из топ-менеджеров T-Mobile US останутся в руководстве компании, куда также войдут некоторые из руководителей Sprint.

В результате сделки, порядка 43% новой компании принадлежит Deutsche Telekom AG и еще 24% - японской SoftBank Group, владевшей Sprint. Остальные акции T-Mobile US находятся в руках публичных акционеров.

T-Mobile US и Sprint пытались объединиться несколько раз за последние 10 лет, однако долгое время не могли преодолеть сопротивление регулирующих органов. В феврале этого года американский суд одобрил сделку, отклонив иск группы штатов, утверждавшей, что слияние двух операторов нарушит антимонопольное законодательство и приведет к подорожанию связи. Вслед за этим, компании пересмотрели условия сделки.

T-Mobile Sprint США

Новости

Средняя цена нефти Urals в марте снизилась более чем в два раза

Производители сигарет остановили российские фабрики

Производители сигарет остановили российские фабрики

Россия предложила Кипру изменить договор об избежании двойного налогообложения

Эксперты предсказали рост дефицита бюджета США к ВВП до уровней второй мировой войны

Эксперты предсказали рост дефицита бюджета США к ВВП до уровней второй мировой войны

У четырех сотрудников "Роскосмоса" нашли коронавирус

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Ростуризм выступил против введения электронной путевки и гостиничного сбора

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');