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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США

Тинькову грозит шесть лет тюрьмы в США
Олег Тиньков
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США сообщило, что российскому банкиру Олегу Тинькову по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения.

Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

Поучивший в 1996 году американское гражданство Тиньков в 2003 году по собственной инициативе вышел из него, на этот момент его состояние оценивалось в $1 млрд. По американским законам при выходе из гражданства США он должен был заплатить налог с этой суммы, поскольку состояние считалось проданным по рыночной цене. Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял $205 тыс., скрыв подлинную прибыль от акций на $1 млрд.

Второй пункт обвинения касается финансовой декларации за пять лет перед выходом из гражданства, где Тиньков указал свое состояние в размере $300 тыс.

Финансист был арестован в Лондоне на прошлой неделе. По каждому из предъявленных обвинений ему грозит по три года тюрьмы.

США Олег Тиньков

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