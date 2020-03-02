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Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США
Олег Тиньков
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") подтвердила информацию о выдаче ордера на арест основного акционера группы Олега Тинькова и освобождении его под залог в рамках дела, инициированного Налоговой службой США.

Судебные слушания, которые сейчас идут в Лондоне, касаются подозрений в занижении Тиньковым доходов для налоговой отчетности.

Предполагается, что бизнесмен останется в британской столице на время судебного разбирательства.

Тиньков проинформировал TCS Group о том, что группа представляющих его интересы юристов намерена в кратчайшие сроки урегулировать все вопросы, связанные с иском.

TCS Group в очередной раз подчеркнула, что Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо и что эта ситуация не влияет на операционную деятельность компаний группы, включая Тинькофф банк, "Тинькофф страхование" и "Тинькофф мобайл".

Группа также отмечает, что ситуация не затрагивает деятельность совета директоров TCS Group и правления Тинькофф банка, так как Тиньков в них не входит. "Все управленческие решения принимаются правлением банка и других операционных компаний, входящих в состав группы", - подчеркивается в сообщении. Вместе с тем группа не сообщает, как это дело может повлиять на совет директоров Тинькофф банка, председателем которого Тиньков как раз является.

Ранее британская газета Sunday Express сообщила о внесении Тиньковым залога в размере 20 млн фунтов стерлингов на время судебных слушаний в рамках дела, инициированного Налоговой службой США. По данным издания, Вестминстерский окружной суд Лондона рассматривал это дело в четверг, 27 февраля, после выдачи правоохранительными органами США предварительного ордера на арест бизнесмена. До очередного судебного слушания передвижения Тинькова будет контролироваться электронным способом, ему запрещено покидать квартиру в лондонском районе Кенсингтон с 19:00 до 7:00. Бизнесмен также должен сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, отмечает газета.

В конце прошлой недели TCS Group Holding сообщила об участии ее основного владельца Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных Налоговым службой США (US Internal Revenue Service, IRS). Слушания пройдут в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий.

Тиньков не является гражданином США с 2013 года. Информация об отказе бизнесмена от американского гражданства содержится в регистре IRS по данным за первый квартал 2017 года.

Олег Тиньков TCS Group

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