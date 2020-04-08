Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,3%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду коррекционным снижением цен blue chips вслед за внешними фондовыми площадками на фоне неопределенности в отношении последствий мировой пандемии коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,1-1,3%, при этом лидерами отката выступают бумаги "Сургутнефтегаза".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2606,35 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1085,93 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 75,71 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-2,6%), "Яндекса" (-1,7%), "Ростелекома" (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Газпрома" (-1,4%), "РусАла" (-1,3%), "Россетей" (-1,1%), "АЛРОСА" )-1,1%(, "Новолипецкого металлургического комбината" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), Сбербанка (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%).

Подросли бумаги "Распадской" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, основанием для выхода из которой потенциально может стать соглашение ОПЕК+ или существенное изменение картины распространения COVID-19 (в то время как в китайском Ухане возобновляется работа аэропорта и железнодорожного сообщения, в США ускорился рост числа смертельных исходов, связанных с коронавирусом). На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция доллара вверх после выхода к психологически важной отметке 75 руб./$1.

Надежды на сделку ОПЕК+Россия+США заметно ослабли

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, надежды на нефтяную сделку ОПЕК+Россия+США заметно ослабли. Без сделки по сокращению добычи ограничение производства возможно, но несколько позже и по причине отсутствия свободных хранилищ.

Если сделка ОПЕК+ все же состоится, то нефть отойдет от мартовских минимальных значений и будет торговаться ближе к заложенной в бюджет РФ цене. Инфляция в РФ разогрелась в марте до 2,5% и может продолжить данную тенденцию, что почти исключает вариант снижения ставки в обозримом будущем.

Инвесторы могут испытывать некий оптимизм по поводу улучшения статистики по COVID-19 в мире, но экономические последствия кажутся все более угрожающими. В Конгрессе США уже начали подготовку к следующему пакету мер поддержки экономики на $1,5 трлн. Вероятно, что он будет одобрен уже в мае. Министр финансов Стивен Мнучин обратился к Конгрессу с просьбой одобрить еще $250 млрд на поддержку малого бизнеса.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в семи префектурах Японии. В Сингапуре приняты законодательные меры, запрещающие какие-либо частные или общественные массовые мероприятия. В Японии правительство планирует потратить до 108 трлн иен на поддержку экономики в рамках текущего кризиса. Ведущие регуляторы сделали все возможное, чтобы залить рынки ликвидностью, но экономические последствия COVID-19 невозможно остановить только ставками и количественными программами.

На нефтяном рынке рассчитывают, что переговоры ОПЕК+ в четверг будут более продуктивными, чем в начале марта. Однако позиция США способна заранее лишить онлайн-встречу нефтяных министров всякого смысла. Трамп и Минэнерго США заявляют о том, что американское производство уже снижается из-за низких цен. Энергетическое ведомство также прогнозирует, что добыча в текущем году сократится на 470 тыс. б/с. Однако подобных объемов явно не хватит, чтобы убедить традиционных производителей еще больше сократить свою долю на рынке, так как они обоснованно опасаются захвата ее американскими компаниями.

Основные индикаторы указывают на консолидацию глобального рынка или даже его снижение в краткосрочной перспективе. Российский рынок будет проявлять неуверенность на фоне неопределенности с переговорами ОПЕК+, которые могут завершиться ничем из-за позиции США, отмечает Кочетков.

В США индексы во вторник, 7 апреля, завершили торги снижением на 0,1-0,3%, существенно отойдя от сессионных пиков, несмотря на признаки замедления темпов распространения COVID-19 в ряде регионов мира.

Участники рынка также сфокусировались на запланированных властями США дальнейших мерах, которые должны ограничить последствия замедления экономической активности и приостановки работы компаний.

Некоторые инвесторы считают восстановление цен на акции преждевременным с учетом, что ограничительные меры, вероятно, окажут на экономику существенное негативное влияние и после второго квартала.

В Азии преобладает смешанная динамика индексов

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%) на фоне неопределенности вокруг пандемии коронавирусной инфекции, но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,4%).

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом во вторник, 7 апреля, в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио. Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

Между тем власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, откуда началась пандемия коронавируса, сообщают китайские СМИ. Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Всего в мире число инфицированных превысило 1,4 млн человек и 82 тыс. смертельных случаев, по данным американского университета Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса.

Цены на нефть умеренно растут после отката днем ранее

Нефть утром в среду умеренно растет после отката накануне, но цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $32,19 за баррель (+1% и -3,6% во вторник), майская цена WTI - $24,52 за баррель (+3,8% и -9,4% накануне).

Росту котировок способствуют надежды на то, что крупнейшие в мире производители согласятся сократить добычу. Рынок ждет видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации этого ведомства (EIA).

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.