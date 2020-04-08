Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США за сутки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В США за сутки от коронавируса скончались 1736 человек, это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране, сообщает телеканал CNN со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, в США на настоящий момент 12 722 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.

Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса было зафиксировано 4 апреля, тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах.

Самое большое количество смертей отмечается в городе Нью-Йорке - 4 009. Город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.

Количество случаев заражения COVID-19 в Штатах приближается к 400 тыс. Почти 22 тыс. человек полностью выздоровели, отмечает университет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти 2 млн человек сдали анализы на COVID-19. Он также сказал, что больше всего страдают от коронавируса афроамериканцы. Трамп призвал нацию готовиться к тому, что текущая неделя будет очень тяжелой и будет много смертей.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс считает, что признаки улучшения ситуации с COVID-19 наблюдаются в крупных американских городах, где сложилась наиболее тяжелая ситуация.

"Согласно первым цифрам, которые мы получаем, из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго (...) появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса", - сказал Пенс в ходе брифинга в Белом доме.

Представители администрации Трампа также выступили с оптимистичными заявлениями по поводу эпидемии коронавируса в стране. Так, по мнению директора американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, число смертей в стране от коронавируса COVID-19 будет меньше, чем прогнозировалось ранее. На прошлой неделе появился прогноз, согласно которму жертвами коронавируса в США могут стать от 100 до 240 тысяч американцев.