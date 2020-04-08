ВТБ запустит свою программу кредитных каникул с увеличенной максимальной суммой займа

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом: максимальная сумма ипотеки по этой программе для заемщиков из Москвы и Санкт-Петербурга составит 8 млн рублей, для других регионов - 3 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Запущенная государством программа кредитных каникул содержит другие лимиты. Так, максимальный размер ипотечного кредита, подпадающего под каникулы, установлен в размере 1,5 млн рублей. Эта цифра отсекает возможность получения кредитных каникул для значительной доли ипотечных заемщиков, отмечали эксперты. При этом из программы практически полностью исключаются заемщики из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

ВТБ в дополнение к мерам поддержки, предоставленным заемщикам государством по закону о льготном периоде в кредитовании, запускает дополнительную собственную программу. Банк расширяет число ее потенциальных участников за счет увеличения максимальной суммы кредита пострадавшего заемщика.

Новая программа ВТБ действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Банк также принимает больничные листы клиентов и другие справки, подтверждающие сокращение их дохода. Она доступна только для клиентов без просроченной задолженности или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения.

После окончания каникул размер ежемесячного платежа по ипотеке, кредиту наличными и автокредиту не увеличится, изменится только срок кредитования. Каникулы предоставляются на 3 месяца.

В зависимости от типа кредита установлены следующие максимальные суммы первоначального займа:

- по ипотеке: максимальная сумма полученного кредита клиента в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, в других регионах - 3 млн рублей. Старт приема заявок - 20 апреля.

- по кредитам наличными: до 2 млн рублей. Старт приема заявок - 9 апреля.

- по автокредитам: до 1,5 млн рублей. Старт приема заявок для участия в программе - 8 апреля.

Кредитные каникулы

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 г., на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств. Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум.