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Звезды шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку врачей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Звезды мирового шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку медицинских работников, которые борются с эпидемией COVID-19. Его организовали певица Леди Гага и общественная организация Global Citizen.

Концерт пройдет в двух частях, первая продлится шесть, а вторая, основная, два часа, при этом все участники будут общаться со зрителями из своих домов.

На экранах телевизоров, компьютеров и смартфонов появятся такие звезды как Пол Макартни, Анни Ленокс, Стиви Уандер, Элтон Джон, Андреа Бочелли, Луис Фонси.

Одной из ведущих и участниц станет сама Леди Гага. Вместе с ней шоу будут вести известные телеведущие Джимми Феллон, Джимми Киммел и Стивен Колберт.

Ожидается, что шоу продлится до 05:00 воскресенья по московскому времени.

Ранее Первый канал запустил серию ночных акустических концертов исполнителей из России.

музыка Леди Гага COVID-19 коронавирус

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