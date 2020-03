Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню

78-летний американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан выпустил первую за восемь лет новую песню - 17-минутную композицию об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

Дилан написал в твиттере, что песня "Самое грязное убийство" была неизданной, ее записали некоторое время назад. "Будьте в безопасности, оставайтесь внимательны и да пребудет с вами бог", - добавил певец, обращаясь к своим поклонникам.

Последний оригинальный альбом Tempest Боба Дилана вышел в 2012 году.

Осенью 2016 года Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе за "создание нового поэтического выражения в рамках великой американской песенной традиции".

Помимо музыкальной деятельности, Дилан также известен как художник и киноактер. Многие его песни, такие как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin', стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.