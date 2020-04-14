Поправки Минфина в закон о потребкредите, раскритикованные депутатами, внесены в Думу

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон "О потребительском кредите", который в прошлом году получил отрицательное решение по итогам оценки регулирующего воздействия.

Поправки в закон "О потребительском кредите" были одобрены на заседании правительства 9 апреля. "Принятие законопроекта позволит повысить эффективность взаимодействия кредиторов и заемщиков, защиту интересов физических лиц, желающих получить потребительский кредит (заем), а также снизить расходы таких лиц при получении и обслуживании потребительского кредита (займа)", - говорилось в материалах правительства.

Законопроект, в частности, ограничивает размер неустойки за неисполнение заемщиком своих обязательств по возврату кредита 20% от суммы просроченной задолженности. Кроме того, поправки запрещают банкам включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка, своего рода перестраховка от забывчивости клиентов, а также навязывать дополнительные услуги, в том числе единовременную оплату страховых платежей на весь срок страхования.

Закон в случае принятия вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.

Неоднозначный законопроект

Минфин сообщил о разработке этих поправок в январе 2019 года по поручению Антона Силуанова, который на тот момент совмещал должности министра финансов и первого вице-премьера РФ. Законопроект был призван уточнить неопределенности в правоприменении, а также повысить уровень защиты прав и интересов заемщиков.

Однако не все поддержали идею Минфина. В ходе публичных обсуждений проекта поступили замечания и предложения от комитета Госдумы по финансовому рынку, комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а также крупнейших российских банков. Решение по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) было вынесено отрицательное, говорилось в материалах на сайте regulation.gov.ru.

По информации от участников публичных консультаций, принятие законопроекта потребует от кредиторов внесения соответствующих изменений в стандартные формы договоров потребительского кредита и иные документы, корректировки процесса сопровождения договоров, доработки информационных систем, внесения изменений в договоры, заключенные со страховыми компаниями и иными партнерами, а также проведения иных организационно-технических мероприятий. Банки просили отсрочку введения поправок на срок не менее 6 месяцев со дня официального опубликования.

Как отмечалось в заключении Минэкономразвития, отдельные положения законопроекта "вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности" для бизнеса или "способствуют их введению". Эти положения также ведут к необоснованным расходам банков и бюджетов всех уровней в РФ, отмечали в министерстве.

Сейчас ограничение размера неустойки предусмотрено в законе "О потребительском кредите (займе)". Максимальная сумма начисляемой неустойки не может превышать 20% годовых (если проценты на сумму потребительского кредита за период нарушения начисляются) либо 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (если проценты на сумму потребительского кредита за период нарушения не начисляются).

Поправки уточняют эту норму: неустойка в размере 20% годовых подлежит начислению только на сумму просроченной задолженности. "Данное уточнение является избыточным и может привести к нарушению баланса интересов сторон кредитного договора, росту риска невозвратности кредитов, установлению кредиторами дополнительных требований к финансовому положению заемщиков и, как следствие, к повышению процентных ставок и ограничению доступности финансовых услуг для добросовестных заемщиков", - отмечал комитет Госдумы по финансовому рынку.

Вопросы также возникли к норме, которая предлагает ввести обязательный расчет полной стоимости потребительского кредита (ПСК) по максимальной из определенных договором ставок (за исключением случаев, когда ставка выросла в связи с неисполнением заемщиком условий договора). По мнению разработчиков законопроекта, это позволит ограничить количество случаев введения потребителей в заблуждение относительно размера ставки по договору потребительского кредита и случаев занижения реального размера ПСК.

В свою очередь, по мнению комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, проведение расчета по максимальной, а не фактически действующей на момент заключения договора ставке не отражает истинный размер ПСК, может ввести заемщика в заблуждение относительно реальной стоимости его кредита и негативно повлиять на оценку собственной платежеспособности.

"К тому же искусственное повышение расчетного значения средней ПСК приведет к фактическому повышению процентных ставок для граждан. Как следствие, возникнет риск снижения доступности финансовых услуг и дестабилизации системы розничного кредитования в целом", - говорилось в предложениях комитета к законопроекту.