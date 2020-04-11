Трамп назвал важнейшим решением в жизни выбор момента для возрождения экономики

Он вновь заявил, что самоизоляция из-за коронавируса "тоже убивает", но делает это по-другому

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что со всей ответственностью подходит к определению момента, когда можно будет возобновить работу экономики страны после кризиса из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

"Это будет самым важным решением, которое я приму в своей жизни", - сказал он на брифинге в Белом доме в пятницу.

Трамп пояснил, что определится с датой, основываясь на советах всех людей, которые работают с ним по проблеме коронавируса. В частности, речь пойдет о специальной команде, которую он сформирует на следующей неделе: она будет заниматься не столько медицинской стороной вопроса, сколько как раз темпами возвращения страны к нормальной жизни.

Президент США заявил, что гордится тем, как его сограждане выполняют рекомендации по социальному дистанцированию. "Но нужно помнить, что самоизоляция дома - тоже убивает. Просто она делает это иначе", - заявил он.

Трамп регулярно говорит о необходимости как можно скорее возобновить экономическую деятельность в США, поскольку "лекарство" - то есть меры против COVID-19 - не должны быть хуже самой проблемы - эпидемии коронавирусной инфекции. Между тем, страна продолжают занимать первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По подсчетам университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 490 тыс. заболевших и более 18 тыс. умерших.