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Трамп представил трехэтапный план отмены антивирусных ограничений

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти американских штатов, где ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызывает опасений, могут начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, решение о сроках губернаторы будут определять самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщил президент США Дональд Трамп.

Предложенный американской администрацией план возвращения к нормальной социальной жизни в США разделен на три фазы.

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На первом этапе предлагается сохранять жесткие меры социального дистанцирования, особенно это касается уязвимых слоев населения. В общественных местах необходимо находиться друг от друга на максимально возможном расстоянии, не собираться компаниями более десяти человек и воздержаться от поездок, которые не являются необходимыми. На этом этапе учебные заведения останутся закрытыми. Также сохраняется запрет на посещение пожилых людей.

На втором этапе предусмотрено открытие учебных заведений, собираться можно будет группами до 50 человек, разрешаются необязательные поездки. Остальные меры останутся прежними. Пожилых на этом этапе будет возможно посещать по особым разрешениям.

Третий этап предполагает отмену ограничений для уязвимых групп людей при соблюдении ими социального дистанцирования. Возобновить работу смогут все учреждения.

План был разработан американской администрацией при участии экспертов-медиков и оглашен в четверг (в ночь на пятницу мск) на брифинге в Белом доме.

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Выступая перед журналистами, Трамп отдельно упомянул о возобновлении спортивных мероприятий в США. Президент пояснил, что сначала их будут проводить при пустых трибунах, затем на стадионы начнут пускать ограниченное число зрителей и, наконец, после полного устранения угрозы коронавируса стадионы вновь заполнятся.

"Многие из них (спортивных состязаний - ИФ) в начале будут проходить исключительно для трансляции по телевидению", - сказал Трамп на брифинге.

Позднее, рассказал президент, на трибуны начнут допускать болельщиков, но так, чтобы, к примеру, сидящие "были отделены между собой двумя пустующими местами".

"И наконец, когда вирус уйдет, у нас будут заполненные стадионы", - сказал Трамп.

Он добавил, что похожая поэтапная схема будет применяться при возобновлении работы ресторанов.

По подсчетам университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено уже более 650 тыс. случаев COVID-19, более 32 тыс. человек скончались, свыше 53 тыс. выздоровели. Страна лидирует в мире по числу выявленных случаев заболевания.

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США Дональд Трамп

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