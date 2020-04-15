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Глава Еврокомиссии посоветовала европейцам отложить путешествия до осени

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала европейцам не планировать путешествия раньше осени, сообщает RTL. Она объяснила, что в Европе остается тяжелая ситуация в связи с пандемией коронавируса.

Пандемия коронавируса

"На данный момент никто не может делать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно будет научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года", - сказала она.

Она также скептически отозвалась о решении правительства Германии компенсировать туристам сорвавшиеся поездки исключительно ваучерами.

"Во всей Европе у людей есть законный выбор, получить возврат деньгами или ваучером. В то же время, необходимо проявить солидарность: если у вас устойчивое финансовое положение, не стоит настаивать на деньгах. Лучше использовать ваучеры, чтобы помочь туристическим компаниям пережить это трудное время", - заметила она.

Одни страны Евросоюза уже запланировали и даже начали постепенные ослабления ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, другие опасаются второй волны пандемии и остаются закрытыми. Президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая, самоизоляция в стране продолжается с 17 марта. Макрон недавно предположил, что ЕС останется закрытым по крайней мере до сентября.

Британский МИД посоветовал гражданам страны отложить поездки в Испанию до сентября. При этом в Испании несколько ослабили меры изоляции, поскольку количество новых заболевших пошло на спад, часть предприятий возобновила работу.

Австрия с 14 апреля разрешила работать небольшим магазинам и сервисам и планирует открыть крупные торговые центры с 1 мая. Правительство Германии 15 апреля продлит введенные ограничения на социальные контакты до 3 мая, но может начать постепенно открывать школы.

Швейцария также стремится постепенно ослабить ограничения к концу апреля. Ирландия объявила, что может ослабить требования по соблюдению домашнего карантина и разрешить работу некоторым магазинам в течение следующих недель.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила всем странам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны продлить закрытие внешних границ для въезда в ЕС до 15 мая.

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Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Испания Евросоюз Германия Франция

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