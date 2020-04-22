Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:14Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19

Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс (НК), которые позволяют ряду предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из федерального бюджета. Дополнительные выплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом, освобождаются от НДФЛ. Компаниям в базу налога на прибыль разрешат включать расходы на санитарную обработку, спецодежду, лабораторное оборудование.

Законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтении 17 апреля, в этот же день его одобрил Совет Федерации.

Врачи и налог на доходы

Подписанный закон позволяет не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% врачам, работающим с пациентами, у которых выявлен COVID-19, и людям из групп риска заражения этой инфекцией. Речь идет не обо всех доходах, а только о выплатах "стимулирующего характера" из бюджета. "Установить подобные выплаты предложил президент. Причем он обратил внимание, что озвученные суммы персонал должен получить "на руки". Для этого они исключены из налогооблагаемой базы", - говорится в обзоре правовой системы "Консультант плюс". С апреля сроком на три месяца выплата для врачей должна составить 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала - фельдшеров, медсестер - 50 тыс. руб. в месяц, для младшего медперсонала - 25 тыс. руб. в месяц, для врачей скорой помощи - 50 тыс. руб. в месяц, для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин - 25 тыс. руб. в месяц.

ЭкономикаВ список наиболее пострадавших от пандемии отраслей включат непродовольственный ритейлВ список наиболее пострадавших от пандемии отраслей включат непродовольственный ритейлЧитать подробнее

МСП и налог на прибыль

Принятый закон позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из бюджета в рамках помощи для борьбы с коронавирусом. Нормы касаются не всех предприятий, а только тех, кто по состоянию на 1 марта был включен в реестр предприятий МСП и кто работает в отраслях, пострадавших от COVID. Сейчас к ним отнесена деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам; деятельность в области искусства и организации развлечений; физкультура и спорт; деятельность санаторно-курортных организаций; туризм; гостиничный бизнес; общественное питание; организация конференций и выставок; работа салонов красоты и парикмахерских; химчисток; ремонт компьютеров; негосударственные образовательные учреждения. В реестр, по данным ФНС, включено почти 6 млн субъектов МСП, это более 15 млн работников (и это без учета ИП, которые не привлекали работников).

Расходы, которые произведены за счет бюджетных субсидий, также не будут учитываться в базе по налогу на прибыль. Кроме того, если покупка оплачена за счет таких средств, налогоплательщик вправе принять НДС к вычету и не восстанавливать. Если налогоплательщик применяет упрощенную систему налогоопложения, то подобные субсидии также не нужно отражать ни в доходах, ни в расходах.

"Скорее всего, в виде субсидий будет оформлена безвозмездная помощь малому и среднему бизнесу на неотложные нужды, о которой говорил президент. При сохранении уровня занятости работодателю из малого и среднего бизнеса выделят по 12 130 руб. на каждого сотрудника в апреле и мае", - говорится в обзоре "Консультант плюс".

Как сообщалось, 15 апреля президент РФ сообщил, что субъекты МСП получат прямую безвозмездную помощь на неотложные нужды, в том числе на выплату зарплаты и сохранение ее уровня в апреле и мае. Главное и единственное условие - сохранение уровня занятости не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Размер помощи - 12 130 руб. в месяц на каждого сотрудника. Для ее получения нужно будет в течение мая дистанционно подать заявку. Первую выплату (за апрель) работодатели смогут получить 18 мая. За май средства переведут в июне.

Тест-системы и защита

Подписанный закон также позволяет всем компаниям учесть в базе по налогу на прибыль расходы на дезинфекцию помещений, спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, либо на покупку лабораторного оборудования для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов власти в связи с распространением COVID-19. Аналогичные положения распространяются на налогоплательщиков, применяющих единый сельскохозяйственный налог и упрощенную систему налогообложения.

Также предлагается включать в расходы покупку медицинских изделий для диагностики (лечения) коронавируса по перечню, утверждаемому правительством РФ, а также расходы на сооружение, изготовление, доставку и доведение медизделий до состояния, в котором они пригодны для использования. Эти медицинские изделия также предлагается не включать в перечень амортизируемого имущества, то есть списать их можно будет единовременно.

Авансовые платежи

Поправки в НК РФ также предоставляют право налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода, право перейти до окончания 2020 года на уплату данных платежей исходя из фактической прибыли (начиная с отчетного периода четыре месяца, пять месяцев и так далее до окончания календарного года), при этом сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. "При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного периода четыре месяца, налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 года", - говорится в пояснительных материалах к закону.

Закон также меняет условия, при соответствии которым организации не уплачивают в течение отчетных периодов ежемесячные авансовые платежи. В частности, уплачивают только квартальные авансовые платежи организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в среднем 15 млн рублей за каждый квартал. Закон повышает эту планку до 25 млн рублей за каждый квартал.

Подписанный закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Хроника коронавируса. Апрель.

44
Выходящим на улицу людям измеряют температуру в условиях строгого карантина в Нью-Дели. В Индии зарегистрировано 18601 случаев заболевания COVID-19, 590 человек скончались.19 апреля. В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция протеста, участники которой держали дистанцию в 2 метра.19 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что 4,1 млн американцев сдали тест на коронавирус COVID-19. В стране на данный момент подтверждено 755 533 случаев заражения, скончались 40 461 человек. На фото: Дональд Трамп сравнивает палочки для тестирования на COVID-19 с обычными ватными палочками.19 апреля. В индийских трущобах увеличивается число смертей от COVID-19. На фото: дезинфекция района Дхарави, в котором проживает около миллиона человек. 17 апреля. Дезинфекция студии шоу "Голос.Дети" перед прямым эфиром. Во время карантина съемки будут проходить без зрителей, а каждого участника обещают проверить на коронавирус.17 апреля. 85-летняя Инес Прандини играет в футбол со своей правнучкой Бьянкой на улице возле их дома в Сан-Фьорано. Город находится на севере Италии, в так называемой "красной зоне" и закрыт на карантин с февраля.17 апреля. В Нью-Йорке, уже традиционно, конная полиция пришла поддержать и поблагодарить врачей и медсестер больницы на 1-й авеню на Манхэттене. По США лидируют по числу заболеваний и летальных случаев в мире, здесь скончались 33 286 человек и выявлен 671 331 инфицированный COVID-19.16 апреля. В Индонезии регулировщики движения вынуждены носить баллоны из-под воды из-за дефицита защитных масок и респираторов в стране.16 апреля. Все школы в Таиланде были закрыты из-за вспышки COVID-19, но около 200 юных монахов остаются в монастырской школе из-за введенных в стране ограничений. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 2 672 человека.15 апреля. В аргентинской Кордове на фоне коронавируса власти распорядились выкопать в шесть-семь раз больше могил, чем обычно. На сегодняшний день в стране зафиксировано 2443 случая заражения.15 апреля. В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны излечился от коронавируса14 апреля. Итальянские карабинеры используют вертолеты для патрулирования улиц Рима14 апреля. Количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США снижается, сообщил на пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп. США продолжают занимать первое место в мире и по зарегистрированным случаям коронавируса, и по летальным исходам вследствие заражения COVID-19.14 апреля. В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч13 апреля. Испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19. Число жертв коронавируса в стране превысило 16 тыс. На фото: медики больницы Северо Очоа в пригороде Мадрида скорбят о погибшем от коронавируса коллеге.13 апреля. Статую Христа в Рио-де-Жанейро, подсветили в знак благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией13 апреля. Дезинфекция общественных мест в испанском Овьедо12 апреля. Репетиция прямой трансляции благотворительного балета "Dance Through It" прошла в Пражском национальном театре во время пандемии коронавируса COVID-19.11 апреля. Манекены заменили зрителей на первом матче профессиональной бейсбольной лиги на Тайване.10 апреля. В Лос-Анджелесе вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. На фото: женщина в очереди за продуктами.9 апреля. В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человек9 апреля. Чешские производители выпустили ограниченную серию игрушек в защитных масках для лица9 апреля. Плавучий госпиталь ВМС США принимает новых пациентов в Лос-Анджелесе9 апреля. Число жертв коронавируса в Бельгии превысило две тысячи человек. На фото: трансляция похорон в прямом эфире в бельгийском городе Шарлеруа.8 апреля. Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,8 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.7 апреля. В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.6 апреля. Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19.6 апреля. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
Выходящим на улицу людям измеряют температуру в условиях строгого карантина в Нью-Дели. В Индии зарегистрировано 18601 случаев заболевания COVID-19, 590 человек скончались.
Россия Владимир Путин коронавирус

Новости по теме

Новости

Основатель Yota купил "Эльгауголь" у "Мечела"

Акции МосБиржи обновили максимум почти за 2 года

Акции МосБиржи обновили максимум почти за 2 года

WSJ сообщила о потерях индивидуальных инвесторов из-за нефтяного кризиса

WSJ сообщила о потерях индивидуальных инвесторов из-за нефтяного кризиса

Mail.ru открыла продажу умной колонки с голосовым помощником Марусей

На Тюменском месторождении 14 нефтяников заразились коронавирусом

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Netflix сообщила о рекордном приросте подписчиков на 15,77 млн

Цена Brent опустилась ниже $17 за баррель на фоне хаоса на рынке

Цена Brent опустилась ниже $17 за баррель на фоне хаоса на рынке

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

МЭА призвало ОПЕК+ скорее сократить добычу нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');