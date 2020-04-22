Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс (НК), которые позволяют ряду предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из федерального бюджета. Дополнительные выплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом, освобождаются от НДФЛ. Компаниям в базу налога на прибыль разрешат включать расходы на санитарную обработку, спецодежду, лабораторное оборудование.

Законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтении 17 апреля, в этот же день его одобрил Совет Федерации.

Врачи и налог на доходы

Подписанный закон позволяет не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% врачам, работающим с пациентами, у которых выявлен COVID-19, и людям из групп риска заражения этой инфекцией. Речь идет не обо всех доходах, а только о выплатах "стимулирующего характера" из бюджета. "Установить подобные выплаты предложил президент. Причем он обратил внимание, что озвученные суммы персонал должен получить "на руки". Для этого они исключены из налогооблагаемой базы", - говорится в обзоре правовой системы "Консультант плюс". С апреля сроком на три месяца выплата для врачей должна составить 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала - фельдшеров, медсестер - 50 тыс. руб. в месяц, для младшего медперсонала - 25 тыс. руб. в месяц, для врачей скорой помощи - 50 тыс. руб. в месяц, для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин - 25 тыс. руб. в месяц.

МСП и налог на прибыль

Принятый закон позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из бюджета в рамках помощи для борьбы с коронавирусом. Нормы касаются не всех предприятий, а только тех, кто по состоянию на 1 марта был включен в реестр предприятий МСП и кто работает в отраслях, пострадавших от COVID. Сейчас к ним отнесена деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам; деятельность в области искусства и организации развлечений; физкультура и спорт; деятельность санаторно-курортных организаций; туризм; гостиничный бизнес; общественное питание; организация конференций и выставок; работа салонов красоты и парикмахерских; химчисток; ремонт компьютеров; негосударственные образовательные учреждения. В реестр, по данным ФНС, включено почти 6 млн субъектов МСП, это более 15 млн работников (и это без учета ИП, которые не привлекали работников).

Расходы, которые произведены за счет бюджетных субсидий, также не будут учитываться в базе по налогу на прибыль. Кроме того, если покупка оплачена за счет таких средств, налогоплательщик вправе принять НДС к вычету и не восстанавливать. Если налогоплательщик применяет упрощенную систему налогоопложения, то подобные субсидии также не нужно отражать ни в доходах, ни в расходах.

"Скорее всего, в виде субсидий будет оформлена безвозмездная помощь малому и среднему бизнесу на неотложные нужды, о которой говорил президент. При сохранении уровня занятости работодателю из малого и среднего бизнеса выделят по 12 130 руб. на каждого сотрудника в апреле и мае", - говорится в обзоре "Консультант плюс".

Как сообщалось, 15 апреля президент РФ сообщил, что субъекты МСП получат прямую безвозмездную помощь на неотложные нужды, в том числе на выплату зарплаты и сохранение ее уровня в апреле и мае. Главное и единственное условие - сохранение уровня занятости не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Размер помощи - 12 130 руб. в месяц на каждого сотрудника. Для ее получения нужно будет в течение мая дистанционно подать заявку. Первую выплату (за апрель) работодатели смогут получить 18 мая. За май средства переведут в июне.

Тест-системы и защита

Подписанный закон также позволяет всем компаниям учесть в базе по налогу на прибыль расходы на дезинфекцию помещений, спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, либо на покупку лабораторного оборудования для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов власти в связи с распространением COVID-19. Аналогичные положения распространяются на налогоплательщиков, применяющих единый сельскохозяйственный налог и упрощенную систему налогообложения.

Также предлагается включать в расходы покупку медицинских изделий для диагностики (лечения) коронавируса по перечню, утверждаемому правительством РФ, а также расходы на сооружение, изготовление, доставку и доведение медизделий до состояния, в котором они пригодны для использования. Эти медицинские изделия также предлагается не включать в перечень амортизируемого имущества, то есть списать их можно будет единовременно.

Авансовые платежи

Поправки в НК РФ также предоставляют право налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода, право перейти до окончания 2020 года на уплату данных платежей исходя из фактической прибыли (начиная с отчетного периода четыре месяца, пять месяцев и так далее до окончания календарного года), при этом сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. "При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного периода четыре месяца, налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 года", - говорится в пояснительных материалах к закону.

Закон также меняет условия, при соответствии которым организации не уплачивают в течение отчетных периодов ежемесячные авансовые платежи. В частности, уплачивают только квартальные авансовые платежи организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в среднем 15 млн рублей за каждый квартал. Закон повышает эту планку до 25 млн рублей за каждый квартал.

Подписанный закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.