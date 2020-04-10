"Ъ" узнал о запрете на торговлю разливным пивом в трех регионах РФ из-за пандемии

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Власти субъектов РФ продолжают ограничивать торговлю спиртным в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в связи с этим уже как минимум в трех российских регионах запретили работу магазинов по продаже разливного пива, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

Так, о введении законодательного запрета именно на разливное пиво в Крыму и Оренбургской области изданию рассказал президент Союза участников пивной торговли (СУПТ, представляет интересы специализированных магазинов пива и их партнеров) Николай Желагин. По его словам, об аналогичных ограничениях задумались и власти других регионов.

Кроме того, источник "Ъ" на рынке сообщил, что в Липецкой области местные власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина. В пресс-службе главы Крыма, правительстве Оренбургской области и администрации Липецкой области изданию данную информацию не прокомментировали. Член президиума российского общественного бизнес-объединения "Опора России" Алексей Небольсин существование такой проблемы подтверждает.

Желагин утверждает, что чиновники и регулирующие органы почти по всей России давят на владельцев магазинов разливного пива, требуя закрытия точек на время пандемии. По данным главы СУПТ, только в Москве за время пандемии закрылось 15-20% таких заведений.

Он также предположил, что давление региональных властей на пивные магазины связано с тем, что там зачастую оборудовано несколько столиков. Однако в результате под закрытие подпадают и розничные магазины, продающие пиво и сидр только навынос, которые, согласно распоряжению правительства, могут продолжать работу как продавцы продуктов, обращает внимание Желагин.

Источник "Ъ" на рынке предупреждает, что временное прекращение работы пивных магазинов приведет не только к упущенной выгоде, но и к порче товара. Кроме того, владельцам точек придется все время простоя выплачивать арендную плату, так как отменять ее владельцы помещений не намерены, добавляет собеседник издания.

Ограничения на торговлю спиртным в РФ в период пандемии

Ранее стало известно о других ограничениях на торговлю спиртным в период пандемии коронавируса в ряде регионов РФ. Соответствующие ограничения ввели в Хакасии, на Кузбассе, в Башкирии и других субъектах Федерации. В Забайкалье сначала полностью запретили продавать спиртное, но затем "сухой закон" смягчили.

В начале апреля Минпромторг РФ рекомендовал региональным властям без крайней необходимости не вводить новых ограничений на продажи алкоголя.

Введение дополнительных ограничений торговли спиртным может спровоцировать рост доли нелегальной продукции на рынке и "серьезное социальное напряжение", говорилось в письме руководителям субъектов РФ, подписанном главой ведомства Денисом Мантуровым (копия письма оказалась в распоряжении "Интерфакса"). В пресс-службе министерства подтвердили подлинность документа.