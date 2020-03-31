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Минпромторг удвоил финансирование программ льготного автокредитования

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг России вдвое увеличил программы господдержки спроса на автомобили и вместе с программой льготного лизинга выделит на них 12,5 млрд рублей в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Запущены зарекомендовавшие себя меры стимулирования спроса на автотранспортные средства: программа льготного автокредитования с финансированием 10,5 млрд руб., льготного лизинга с финансированием 2 млрд руб., программа стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд руб.", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Минпромторг выделил на госпрограммы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" 5 млрд руб.

В Минпромторге также напомнили, что в качестве дополнительной поддержки автопроизводителей в середине марта было утверждено распоряжение правительства, в соответствии с которым автопроизводителей не будут штрафовать за просрочку обязательств по госконтрактам.

Как отмечают в Минпромторге, объем уже произведенных российскими автоконцернами машин сегодня позволяет полностью обеспечить спрос.

Госпрограмма "Первый автомобиль" предполагает субсидирование 10%-ных скидок на оплату первоначального взноса по автокредиту (25% - для жителей Дальнего Востока) при покупке машины. В госпрограмме "Семейный автомобиль" могут принять участие родители с двумя и более несовершеннолетними детьми, "Первый автомобиль" - приобретающие собственную машину в первый раз.

Под действие этих программ сейчас подпадают автомобили стоимостью до 1 млн руб., частности, все модели"АвтоВАЗа".

Неделю назад Минпромторг заявил о намерении включить в периметр действия этих программ машины до 1,5 млн руб. и электромобили, дав возможность пользоваться льготными кредитами семьям с одним ребенком.

Минпромторг РФ

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