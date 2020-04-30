Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Выдача ипотечных кредитов в РФ в I квартале выросла на 23%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Банки РФ в первом квартале 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 762,0 млрд рублей, что на 23,0% больше, чем за аналогичный период 2019 года (619,3 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В РоссииВерховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулыЧитать подробнее

В том числе в марте заемщики привлекли ипотечные кредиты на 305,6 млрд рублей. Больше кредитов за весь период наблюдения было выдано только дважды - в декабре 2018 и 2019 годов (соответственно 341,3 млрд и 345,1 млрд рублей) - традиционно наибольшая выдача кредитов фиксируется в последнем месяце года.

При этом количество предоставленных в первые три месяца года кредитов увеличилось по сравнению с январем-мартом прошлого года на 8,5% (308,7 тыс. против 284,5 тыс.).

Кроме того, банки в первом квартале приобрели права требования по ипотечным жилищным кредитам на 644,4 млрд рублей.

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в первом квартале увеличился на 270,1 млрд рублей, или на 3,6%, до 7 трлн 761,6 млрд рублей.

ЭкономикаПравительство не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноябряЧитать подробнее

Объем просроченных кредитов в первом квартале увеличился на 3,3% - до 74,9 млрд рублей. Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле за этот период не изменилась, оставаясь на уровне менее 1,0%.

Средний размер одного ипотечного кредита в марте составил 2,469 млн рублей, что 13,4% выше аналогичного показателя годом ранее.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в марте снизилась до 8,62% годовых с 8,69% в феврале. Таким образом, ставка шестой месяц подряд обновила исторический минимум.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. с 6 мая

Руководители "Шереметьево" отказались от 60% вознаграждения

Экономический кризис

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

ЕЦБ сохранил ключевые ставки

ЕЦБ сохранил ключевые ставки

Число заявок об убежище в Европе в марте сократилось на 43%

Экономический кризис

Основатель Superjob назвал сильно заниженным прогноз о росте безработицы до 6 млн человек

В Госдуму пожаловались на реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса

В Госдуму пожаловались на реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

Норвегия впервые за последние 18 лет сократит добычу нефти

"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же высоты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');