Выдача ипотечных кредитов в РФ в I квартале выросла на 23%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Банки РФ в первом квартале 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 762,0 млрд рублей, что на 23,0% больше, чем за аналогичный период 2019 года (619,3 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В том числе в марте заемщики привлекли ипотечные кредиты на 305,6 млрд рублей. Больше кредитов за весь период наблюдения было выдано только дважды - в декабре 2018 и 2019 годов (соответственно 341,3 млрд и 345,1 млрд рублей) - традиционно наибольшая выдача кредитов фиксируется в последнем месяце года.

При этом количество предоставленных в первые три месяца года кредитов увеличилось по сравнению с январем-мартом прошлого года на 8,5% (308,7 тыс. против 284,5 тыс.).

Кроме того, банки в первом квартале приобрели права требования по ипотечным жилищным кредитам на 644,4 млрд рублей.

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в первом квартале увеличился на 270,1 млрд рублей, или на 3,6%, до 7 трлн 761,6 млрд рублей.

Объем просроченных кредитов в первом квартале увеличился на 3,3% - до 74,9 млрд рублей. Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле за этот период не изменилась, оставаясь на уровне менее 1,0%.

Средний размер одного ипотечного кредита в марте составил 2,469 млн рублей, что 13,4% выше аналогичного показателя годом ранее.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в марте снизилась до 8,62% годовых с 8,69% в феврале. Таким образом, ставка шестой месяц подряд обновила исторический минимум.