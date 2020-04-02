Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку машин "скорой" для регионов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российское правительство выделило из резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для регионов в рамках противодействия коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства в четверг.

Предполагается, что Минпромторг на эти средства обеспечит реализацию не менее 1200 автомобилей скорой медицинской помощи класса С, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Министерство в течение двух дней со дня вступления в силу документа должно представить в Минздрав России перечень возможных к закупке типов автомобилей "скорой". Минздрав же в течение пяти дней со дня получения этого списка должен представить ведомству распределение машин между субъектами РФ.

"Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ в течение семи дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения представить в Минпромторг России информацию об организациях, уполномоченных на получение в субъектах РФ автомобилей скорой медицинской помощи класса С, и копии соответствующих актов высших должностных лиц субъектов РФ, актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", - говорится в документе.

Минпромторг должен также проконтролировать использование выделяемых денег и представить доклад до 1 февраля 2021 года.