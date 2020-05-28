ВВП РФ в апреле упал на 12%

Снижение в январе-апреле составило 1,9%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ в нерабочем апреле 2020 года оценивается в 12% в годовом выражении после роста, по уточненным данным, на 0,8% в марте, 2,6% в феврале и 1,6% в январе. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в четверг Минэкономразвития.

В результате за январь-апрель 2020 года, по оценке министерства, ВВП РФ снизился на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,6% за январь-март.

Архива месячных данных по ВВП нет - Росстат публикует и ведет базу только квартальных показателей. Самое глубокое падение российской экономики за три месяца с середины 1990-х годов фиксировалось в "дефолтном" 1998 году (-8,8% в третьем квартале и -9,1% в четвертом), а также в 2009 году, когда кризис переживала мировая финансовая система (-9,2% и -11,2% в I-II кварталах соответственно).

"ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12,0% г/г. Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях борьбы с распространением новой короновирусной инфекции, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах - торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг. Снижение ВВП за четыре месяца оценивается на уровне 1,9% г/г", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Министерство подчеркивает, что наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос.

"Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9% г/г (после минус 5,4% г/г в марте), что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг", - отмечается в докладе.

Снижение оборота розничной торговли в апреле на 23,4% г/г в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров (минус 36,7% г/г после плюс 6,4% г/г в марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (минус 72,4% г/г, по данным Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров - на 9,3% г/г (плюс 4,7% г/г в марте).

"По оценке Минэкономразвития России, снижение оборота в торговле замедлится уже во II квартале 2020 года по мере снятия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - подчеркивают в министерстве.

В базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более умеренным, констатируют в Минэкономразвития. Промышленное производство в апреле продемонстрировало спад на 6,6% г/г - меньше как консенсус-прогнозов, так и показателей других стран в период действия карантинных ограничений. Темпы снижения грузооборота транспорта несколько замедлились (минус 6,0% г/г в апреле после минус 6,7% г/г в марте). Объем строительных работ продемонстрировал умеренное падение (минус 2,3% г/г в апреле).

В докладе также отмечается, что уровень безработицы (с исключением сезонности) в апреле впервые с июня 2016 года достиг 5,6% от рабочей силы (после 4,5% в марте).

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что падение ВВП РФ во II квартале 2020 года может превысить 8% в годовом выражении, оценка Минэкономразвития по II кварталу - спад на 9,5%.

По итогам 2020 год ЦБ ждет снижения российской экономики на 4-6%, Минэкономразвития - на 5%. В 2019 году был рост ВВП РФ на 1,3%.

В 2021 году ЦБ прогнозирует отскок российской экономики вверх на 2,8-4,8%, прогноз Минэкономразвития - на уровне 2,8%, но он может быть повышен с учетом готовящегося плана восстановления экономики, сказал в среду министр экономического развития Максим Решетников.