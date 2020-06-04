Площадь загрязнения после ЧП в Норильске составила 180 тыс. кв. метров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Представители прокуратуры Красноярского края совместно со специалистами оценили общую площадь загрязнения нефтепродуктами в результате аварии на ТЭЦ в Норильске в 180 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

"По состоянию на 02.06.2020 площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов, составила 180 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" из-за проседания свайного фундамента оторвалось днище одного из резервуаров с дизельным топливом, что привело к разливу нефтепродуктов. Горючее попало на технологическую дорогу, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль. Пожар был локализован на площади 350 кв. м.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить распространение нефтепродуктов по водной системе, на реке были установлены боновые заграждения.

Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС.

Были возбуждены три уголовных дела: по ч. 1 ст.254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Материалы дел переданы для расследования в центральный аппарат СКР. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин. Он отказался давать показания.

В среду разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.