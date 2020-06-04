Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 430 705+52 467

Площадь загрязнения после ЧП в Норильске составила 180 тыс. кв. метров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Представители прокуратуры Красноярского края совместно со специалистами оценили общую площадь загрязнения нефтепродуктами в результате аварии на ТЭЦ в Норильске в 180 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Авария на ТЭЦ в Норильске

"По состоянию на 02.06.2020 площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов, составила 180 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" из-за проседания свайного фундамента оторвалось днище одного из резервуаров с дизельным топливом, что привело к разливу нефтепродуктов. Горючее попало на технологическую дорогу, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль. Пожар был локализован на площади 350 кв. м.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить распространение нефтепродуктов по водной системе, на реке были установлены боновые заграждения.

Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС.

Были возбуждены три уголовных дела: по ч. 1 ст.254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Материалы дел переданы для расследования в центральный аппарат СКР. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин. Он отказался давать показания.

В среду разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

Норильск НТЭК

Новости по теме

Новости

Пять регионов РФ пожелали провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Гринпис" оценил экологический ущерб от ЧП в Норильске в 6 млрд рублей

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

ВС РФ проверит законность отказа мэрии Москвы от льготной аренды для малого бизнеса

Что произошло за день: среда, 3 июня

Авария на ТЭЦ в Норильске

Задержанный начальник цеха норильской ТЭЦ не стал давать показания

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

Вторую партию подаренных России американских аппаратов ИВЛ доставят в Москву 4 июня

Авария на ТЭЦ в Норильске

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');