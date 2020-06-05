Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,9%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и дорожающей нефтью в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5-0,9%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2779,21 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1268,34 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар упал до 68,73 рубля (-0,43 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+1,7%), Сбербанка (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%).

Чистая прибыль "Татнефти" (TATN) в первом квартале по МСФО составила 25,2 млрд рублей, что более чем в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из отчета компании. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали 25,7 млрд рублей чистой прибыли.

Подешевели акции "Мечела" (-1,8%, до 71,67 рубля) после взлета накануне на 5,5% на новостях о выкупе бумаг компании с премией к рынку у акционеров, не согласных со сделками по Эльге. Совет директоров "Мечела" сообщил в четверг, что цена выкупа бумаг составит 80,57 рублей за акцию.

Также просели бумаги ПАО "Полюс" (-1,4%), "Ростелекома" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%).

Умеренно позитивный настрой

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, к финалу недели мировые рынки подходят, сохраняя умеренно позитивный настрой. Поддержку оказывают обещания новых фискальных и монетарных стимулов в ключевых регионах. Геополитические риски пока отошли на второй план, но макроэкономическая статистика выходит слабой - не настолько плохой, как месяцем ранее, но все еще может подорвать веру инвесторов в быстрое восстановление. Производительность труда в США в первом квартале упала на 0,9% (ожидалось снижение на 2,5%), а число новых заявок на пособие по безработице за неделю остается выше 1,8 млн. В пятницу рыночный сантимент будут определять данные по рынку труда в США, что может сказаться на повышении волатильности во второй половине дня. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в мае может снизиться на 7,5 млн, а уровень безработицы составит около 19%.

Внешняя конъюнктура и восстановление нефтяных котировок позволят индексу МосБиржи отыграть часть потерь предыдущего дня - вероятно возвращение индекса в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов, считает Антонов.

Поддержка рынкам со стороны ЕЦБ

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, некоторую поддержку рынкам обеспечил ЕЦБ, который расширил свою программу финансирования в условиях пандемии на 600 млрд евро и продлил ее действие до конца

июня 2021 года. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, "дно", вероятно, уже пройдено, но восстановление происходит медленно.

Рынки продолжают оптимистично реагировать на все новые стимулы, а также признаки восстановления деловой активности. Дополнительным фактором роста для японских акций стало ослабление иены.

Информация по внутренним переговорам ОПЕК+ появилась вечером в четверг: в субботу состоится виртуальное совещание участников соглашения по ограничению добычи. Эти новости помогли Brent вновь подняться выше $40 за баррель.

Риски пятницы

Риском пятницы являются данные по безработице в США, но, похоже, чем хуже они будут, тем больше инвесторы будут ожидать количественного смягчения от Федрезерва. Акции НЛМК в пятницу торгуются последний день с дивидендами (3,12 рубля на акцию), также интерес представляют отчетности по МСФО "Татнефти" и "АЛРОСА", отчет Сбербанка по РСБУ за первые пять месяцев года, отмечает Кочетков.

В США в четверг индексы показали смешанную динамику, игроки взяли паузу после ралли, наблюдавшегося ранее на этой неделе. Рынок ищет новые стимулы для роста в отсутствие убедительных данных о том, что перезапуск экономик обеспечит восстановление прибыли компаний, пишет Bloomberg. По данным агентства, инвесторам недостаточно действий Европейского центрального банка (ЕЦБ) и замедления темпов сокращения рабочих мест в США.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стал менять ставки, но принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро. Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения.

Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта достигло 42,6 млн человек.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в апреле 2020 года составил $49,4 млрд (ожидалось $49 млрд) по сравнению с пересмотренным мартовским показателем в $42,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В пятницу растут индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Заказы промпредприятий Германии в апреле рухнули на 25,8%, ожидалось падение на 19,7%.

Нефть в пятницу вновь дорожает

Нефть в пятницу вновь дорожает, завершая в "плюсе" шестую неделю подряд на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $40,39 за баррель (+1% и +0,5% в четверг), июльская цена WTI - $37,63 за баррель (+0,6% и +0,3% накануне).

С начала недели цены Brent и WTI прибавили по 6%.

В среду "Интерфакс" сообщил, что Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. По словам источника в одной из делегаций, соглашение может развалиться, если другие страны-участники сделки не будут исполнять свои обязательства. Другой источник сообщил ранее "Интерфаксу", что хуже всех исполняют сделку ОПЕК Ирак и Нигерия.

Тем временем, по данным Kpler, отслеживающей перемещение сырьевых грузов, страны ОПЕК+ сократили добычу нефти в мае примерно на 8,6 млн баррелей в сутки (б/с), выполнив, таким образом, условия апрельского соглашения на 89%. Для 100%-ного выполнения сделки им необходимо уменьшить добычу еще на 1,1 млн б/с до конца июня.

По данным агентства Reuters, министерская встреча ОПЕК и ОПЕК+ пройдет в субботу, 6 июня.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 июня на 17 июня, а заседание министерского мониторингового комитата ОПЕК+ – с 8 на 18 июня.