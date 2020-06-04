Котировки "Мечела" взлетели на 5% на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Мечела" решил выкупать обыкновенные акции компании у акционеров, несогласных со сделками по реструктуризации долга, по 80,57 рубля за бумагу. Это на 16,5% выше, чем цена акций "Мечела" на закрытии торгов 3 июня на "Московской бирже".

На этой новости котировки компании взлетели на 5,1%, до 72,7 рубля за обыкновенную акцию. Максимум сделок составил 74,34 рубля (+7,5%), объем торгов превысил 0,865 млрд рублей.

В апреле "Мечел" продал 51% в Эльгинском угольном проекте компании "А-Проперти" сооснователя Yota Альберта Авдоляна за 89 млрд рублей. Одновременно "Мечел" подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ: срок погашения продлен на семь лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. По условиям соглашения, "Мечел" направит выручку от продажи доли в Эльге на досрочное погашение задолженности перед банками пропорционально их доле. Общая сумма реструктурированных обязательств компании перед госбанками после погашения части долга составит 237 млрд рублей.

Сделки вынесены на одобрение годового собрания акционеров "Мечела", которое состоится 30 июня.

По закону акционеры, не голосовавшие или голосовавшие против крупных сделок, имеют право предъявить свои акции к выкупу.