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"ГАЗ" временно отложил переход на 4-дневку

Решение будет приниматься после корпоративного отпуска

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в одноименную группу) временно отложил переход на 4-дневную рабочую неделю, будет оценивать ситуацию в июле после корпоративного отпуска.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе группы "ГАЗ", на текущей неделе "ГАЗ" будет работать 4 дня, как и было объявлено ранее. С 22 июня по 5 июля включительно в качестве вынужденной меры из-за нехватки заказов предприятие приостанавливает производство на две недели, предоставляя сотрудникам корпоративный отпуск, который обычно приходился на конец июля - начало августа. Таким образом, с пятницы производство останавливается, возобновится 6 июля.

"Четырехдневный режим работы, который введен на "ГАЗе" до 18 декабря, не отменен. Ситуация с заказами на предприятии остается тяжелой: в июне загрузка "ГАЗа" упала в два раза по сравнению с июнем прошлого года. (. . .) Планируется, что с учетом простоя первая неделя после корпотпуска будет отработана в полном режиме и затем каждую неделю будет рассматриваться, на какое количество рабочих дней есть заказы. Компания будет бороться за каждый день загрузки", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отмечают, что, несмотря на частичное снятие эпидемиологических ограничений в ряде регионов, рынок LCV продолжает падать. "Мы понимаем, что нашим заказчикам - предприятиям малого и среднего бизнеса - потребуются месяцы на восстановление инвестиционной активности, а антикризисные госзакупки пока не стартовали", - отмечают в пресс-службе.

Также в пресс-службе подтвердили, что на Павловском автобусном заводе ("ПАЗ") четырехдневный режим работы также начался на этой неделе и продолжится после выхода из корпоративного отпуска, который также продлится с 22 июня по 5 июля. Четырехдневный режим на "ПАЗе", также как и на "ГАЗе", был введен на полгода с 19 июня по 18 декабря.

Переход на сокращенную рабочую неделю и перенос на июнь традиционного корпоративного отпуска на "ПАЗе" также связаны с падением объемов заказов.

Компания ранее также заявляла, что не исключает дальнейшее сокращение работы конвейеров обоих заводов в зависимости от объема заказа и ситуации с санкциями, дедлайн по которым истекает 22 июля. "ГАЗ" уже более двух лет из-за санкций "несет критическую нагрузку и не имеет резервов для того, чтобы нивелировать негативные последствия кризиса, связанного с эпидемией".

Горьковский автозавод 13 апреля начал запуск основных производств, которые были приостановлены в конце марта после объявления общероссийских нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство. Также "ГАЗ" приостанавливал производство на майские праздники с 1 по 11 мая включительно.

В начале текущего года Горьковский автозавод приостанавливал производство на период новогодних каникул и корпоративного отпуска. Во время корпоративного отпуска, продлившегося с 9 января по 24 января, проводилась модернизация производства.

Санкции против "ГАЗа"

Группа "ГАЗ" в апреле 2018 года подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской. Ограничения пока не вступили в полную силу: OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) периодически отодвигает дедлайн, чтобы дать время для завершения переговоров о выводе "ГАЗа" из-под санкции. Актуальный дедлайн - 22 июля текущего года.

Горьковский автомобильный завод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.

Павловский автобусный завод производит малые и средние автобусы. В серийном производстве "ПАЗа" более 100 модификаций переднемоторных автобусов различного назначения: для городских и пригородных перевозок, для образовательных и социальных учреждений, автобусы специального назначения. "ПАЗ" является крупнейшим поставщиком школьных автобусов в регионы РФ.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

ГАЗ

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