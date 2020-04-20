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"ГАЗ" перешел на четырехдневную неделю из-за падения спроса на коммерческий транспорт

"ГАЗ" перешел на четырехдневную неделю из-за падения спроса на коммерческий транспорт
Фото: Денис Русинов/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") с 20 апреля переходит на сокращенный график - четырехдневный режим работы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

В пресс-службе называют необходимость введения сокращенной рабочей недели даже после двухнедельного простоя в первой половине месяца следствием глубокого падения спроса в секторе коммерческого транспорта. Многие индивидуальные предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса, которые составляют основу клиентской базы "ГАЗа", лишились доходов, и резервов для инвестиций в транспорт на ближайшие месяцы у большинства таких заказчиков пока нет. В итоге объем заказов "ГАЗа" на апрель упал на 70% от среднемесячного уровня, на май-июнь - на 85-90%.

Пресс-служба подчеркивает, что загрузка конвейеров и в принципе возможность работы Горьковского автозавода в мае и июне будет зависеть от наличия заказов из госсектора.

Так, если государство примет решение о закупке коммерческих автомобилей и автобусов для нужд различных госучреждений и ведомств, госкомпаний, и если они получат дополнительные стимулы со стороны правительства на замену устаревшей техники в 2020 году, то появится возможность загрузки "ГАЗа" и всей цепочки поставщиков узлов и компонентов, которая включает около 3,7 тыс. российских производителей.

Кроме того, по мнению "ГАЗа", важен ускоренный запуск программы ежегодного пополнения парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. В предыдущие годы основные закупки по этим направлениям проводились с конца третьего квартала. Кризисная ситуация требует изменения сроков их запуска, подчеркнули в пресс-службе. Закупка медицинских машин на 5,2 млрд рублей, о которой было объявлено в апреле, была распределена без учета глубины локализации моделей различных поставщиков и количества сотрудников, работающих на получивших заказы предприятиях. Полученный "ГАЗом" объем из этого заказа позволит загрузить конвейер только на 1,5 дня работы в апреле.

"ГАЗ - это одно из самых высоколокализованных предприятий в машиностроительной отрасли. Каждый день работы конвейера дает загрузку не только самого завода, но и тысячам компаний-смежников. Группа "ГАЗ" сама активно ищет новые ниши, где возможно актуализировать спрос, разрабатывает транспортные решения, которые актуальны и в момент борьбы с коронавирусом, и после окончания эпидемии. Но на сегодняшний день резервы для заказа коммерческого транспорта есть только в госсекторе", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова президента группы "ГАЗ" Вадима Сорокина.

По мнению президента группы, госзаказ на коммерческие автомобили и автобусы стал бы "эффективной альтернативой компенсации простоев из госбюджета, субсидирования временной занятости или выплатам пособий по безработице, которые неизбежны в случае остановки отрасли". Также такой заказ позволит не только поддержать высокотехнологичные отрасли промышленности в период кризиса, но и создаст условия для выхода из него.

"Необходимо довести этот заказ до производств с высокой степенью локализации и дать ликвидность всей цепочке поставщиков в автокомпонентной отрасли", - подчеркивает Сорокин.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод 13 апреля начал запуск основных производств, которые были приостановлены в конце марта после объявления общероссийских нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство "ГАЗа".

Горьковский автомобильный завод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. "ГАЗ" обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров продаж и 1650 фирменных магазинов запчастей. Основные модели выпускаемой техники: "ГАЗель Next", "ГАЗон Next", "ГАЗель Бизнес", "Соболь Бизнес", "Садко Next". Предприятие выпускает также более 5 тыс. видов компонентной продукции.

ГАЗ

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