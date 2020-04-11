"ГАЗ" возобновит основное производство 13 апреля, не дождавшись господдержки

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Горьковский автозавод" ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") в понедельник, 13 апреля, возобновляет работу основных производств, которые были приостановлены в конце марта после объявления общероссийских нерабочих дней.

Источники на "ГАЗе" в свою сообщают, что загрузка производства завода на апрель упала до одной трети от месячного объема. Основной причиной падения является практически полное прекращение заказов со стороны малого и среднего бизнеса.

"Рынок LCV в апреле упал на 70%. Это кризис спроса, потому что работа многих предприятий малого и среднего бизнеса практически парализована. Из-за снижения объемов производства и роста стоимости комплектующих взлетела себестоимость выпускаемых машин. И ни о каких мерах поддержки рынка коммерческого транспорта в правительстве так и не объявлено. Ни поддержки спроса, ни заводов", - подчеркивает собеседник агентства.

Он констатировал, что "ГАЗ" борется в одиночку и с американскими санкциями, и с рыночным кризисом.

Компания ищет новые ниши, куда сегодня могла бы поставляться техника, а параллельно до предела сокращает затраты, чтобы выплачивать жалованье и поддерживать производство.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Группа "ГАЗ" объединяет более 10 предприятий в регионах РФ, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

"Группа "ГАЗ" - это 40 тысяч собственных работников и почти полмиллиона сотрудников на предприятиях-смежниках. Такие гигантские предприятия должны работать, чтобы эпидемия не превратилась в экономическую катастрофу", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что на Горьковском автозаводе после нерабочей недели с 6 апреля начало работать заготовительное производство, график работы основных производств "ГАЗа" планировалось определить в течение недели.

Согласно распоряжению правительства Нижегородской области, "ГАЗ" входит в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение.

"ГАЗ" защитит сотрудников

В пресс-службе компании отметили, что для доставки сотрудников на завод и домой организовано более 100 автобусов. Перед входом в автобусы людям измеряется температура, выдаются маски и после этого сотрудник получает пропуск для прохода на завод через специальную "зеленую зону", где организован проход с соблюдением дистанции.

Сотрудники, которые приезжают на личном транспорте, проходят через отдельные турникеты, и там им также измеряют температуру.Каждые два часа на производствах проводят дезинфекцию всех поверхностей, в помещениях установлены антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы обеззараживания воздуха.

Работа организована с соблюдением дистанции, на на заводе изменена система питания для работников - в столовых введены графики посещения небольшими группами, линии раздачи питания отгорожены, столы расположена места за столами расположены на дистанции, каждый час проводятся дезинфекционная уборка и проветривание. Офисный персонал переведен на удаленный режим работы, за исключением минимального количества сотрудников, без которых невозможна организация рабочего процесса на местах.