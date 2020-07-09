В ЦБ призвали использовать кейс "Норникеля" для оптимизации корпоративного управления

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Первый зампред Банка России Сергей Швецов предложил оценить и использвать казус с аварией на ТЭЦ-3 структуры "Норникеля" в разрезе корпоративного управления. Он сказал это на "Международном форуме корпоративных секретарей".

"У нас есть национальная традиция креститься, когда гром гремит. И эффективность в нашем понимании - это ковать железо, пока горячо. У нас сейчас есть кейс, на основании которого мы должны, просто обязаны сделать определенные выводы и корректировки в том, что такое правильное корпоративное управление. И кейс "Норильского никеля" - это действительно в каком-то смысле подарок для нас всех, чтобы переосмыслить то, что обычная деловая работа не давала нам сесть и задуматься", - считает Швецов.

В ЦБ задумались, как использовать полученный опыт для усиления "головного" контроля за рисками на уровне операционных компаний крупных холдингов.

Швецов назвал себя "глубоким сторонником того, что система контроля должна пронизывать всю корпорацию".

"Не важно, какая у нее структура: плоская, то есть одно юридическое лицо, или тысяча "дочек". Все это вместе - корпорация, и совет директоров, который возглавляет головную корпорацию, должен иметь возможность выполнять свою контрольную функцию в отношении всей корпорации, а не только головной компании", - добавил он.

"Но это в теории, а практика юридическая другая - у каждой компании сегодня своя практика, свой устав, свое положение о контроле, о внутреннем контроле. Вот это нам нужно будет осмыслить, и тот опыт финансового сектора, который имеется, он, безусловно, позитивен с точки зрения системы управления рисками, частично можно будет задействовать при осмыслении опыта нефинансового сектора", - заключил первый зампред ЦБ.

Он также выразил надежду, что кейс "Норникеля" поможет разобраться в страховании ответственности членов органов управления компании.

"С одной стороны, страхование должно помогать эффективной работе, а с другой стороны, - не приводить к безответственности. Сейчас есть кейс "Норильского никеля", где будет тестироваться система страхования по результатам той трагедии, которая случилась с утечкой нефтепродуктов и уничтожением природы Таймыра. Посмотрим, как этот кейс пройдет организация, как будут использованы институты, которые связаны со страхованием. По итогам этого кейса, я думаю, мы много выводов сделаем по ряду областей наших с вами активностей", - заключил он.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось около 21 000 тонн солярки, которая попала в грунт и в водоемы.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 000 тонн нефти в Коми в 1994 году. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.