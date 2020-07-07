Потанин не обращался к Путину по поводу урегулирования претензий к "Норникелю"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава "Норникеля" Владимир Потанин не обращался к президенту РФ по вопросу урегулирования претензий к его компании в связи с разливом топлива в Норильске, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вопрос об этом был задан Пескову в ходе его общения с журналистами. Его спросили, советовались ли компетентные ведомства с главой государства перед вынесением решения об оценке ущерба, нанесённого в связи с разливом топлива.

"Они не обязаны советоваться с президентом. Это не тема президента", - сказал Песков.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей. Пресс-секретарь переадресовал компетентным ведомствам вопрос о том, чем было обосновано решение об оценке ущерба в таком объеме.

5 июня в ходе общения с президентом РФ Потанин заявил, что расходы "Норильского никеля" на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска, которая привела к разливу около 20 тысяч тонн дизтоплива, составят 10 млрд рублей и более.

29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось около 21 тыс. тонны нефтепродуктов, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.