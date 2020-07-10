В СПЧ поддержали требование возбудить дело о воспрепятствовании работе журналистов в Норильске

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Комиссии Совета при президенте по правам человека по свободе информации и по экологическим правам поддержали требование возбудить уголовное дело из-за воспрепятствования законной деятельности журналистов "Новой газеты" в Норильске.

"Считаем, что вопрос об этом должен стать предметом специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Мы ждем решения Следственного комитата РФ о возбуждении дела по ст. 144 УК РФ и будем следить за его развитием", - говорится в заявлении комиссий.

11 июня специальные корреспонденты "Новой газеты" Елена Костюченко и Юрий Козырев по заданию редакции прилетели в Норильск, чтобы осветить последствия разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 структуры "Норникеля", поговорить с представителями власти и гражданами региона, лично убедиться в отсутствии опасных последствий, в чем общество и руководство страны заверили структуры "Норникеля", ответственные за возможную экологическую катастрофу.

В СПЧ напомнили, что "с первых шагов журналисты столкнулись со слежкой и попытками мешать их законной деятельности со стороны как представителей полиции, так и других, часто никак не представлявшихся лиц". 27 июня сотрудники аэропорта Норильска, службы авиационной безопасности и полиции, заставив распаковать пробы и убедившись в том, что они не представляют опасности в случае провоза в багаже, все же запретили депутату Мосгордумы Сергею Митрохину их вывезти.

Елена Костюченко и адвокат "Новой газеты" Марина Андреева направили председателю СКР Александру Бастрыкину заявление с требованием возбудить уголовное дело по фактам воспрепятствования законной деятельности журналистов.

10 июля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил "Интерфаксу", что пробы воды и почвы удалось доствить из Норильска, и сейчас образцы проходят независимую экспертизу в лаборатории.

29 мая на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу "Норникеля") разгерметизировался резервуар с топливом и произошла утечка. По данным Росприроднадзора, вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Разлив топлива был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Росприроднадзор оценил ущерб воде и почвам от загрязнения в сумму около 148 млрд рублей. "Норникель" пообещал эту оценку оспорить.