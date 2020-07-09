Все коронавирусные ограничения для работы бизнеса в Москве снимут 13 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 13 июля отменяются все введенные ранее столичными властями ограничения в сфере предпринимательства и услуг.

"Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований", - говорится в четверг в личном блоге мэра.

При этом Собянин отмечает, что за бизнесом остается решение, возвращать ли сотрудников в офисы или оставить на удаленке.