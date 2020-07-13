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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:38Заразились
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ВОЗ сочла невозможным в обозримом будущем вернуться "к нормальной жизни" после COVID-19

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ИНТЕРФАКС - Многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом COVID-19, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Я хочу быть честным с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет", - заявил Гебрейсус на брифинге.

Он и ранее не выражал оптимизма относительно возвращения к привычной жизни после пандемии коронавируса.

Так, в июне глава ВОЗ заявил, что спустя полгода пандемии коронавируса ситуация пока далека от благополучного завершения. Гебрейсус отмечал, что, несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп. По мнению главы ВОЗ, "худшее еще впереди".

Хроника коронавируса. Июль.

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Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаев
Хроника 09 января – 13 июля 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус

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