Курс рубля начал расти к доллару и евро

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник утром в рамках коррекции после роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,88-70,97 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс снизился на 3,5 копейки и составил 70,94 рубля за доллар. Евро подешевел на 5,75 копейки до 80,45 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 4,55 копейки, до 75,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,71 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,63 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка корректируется вверх на старте торгов после заметно снижения накануне. Участники торгов закрывают позиции в ожидании новых сигналов к определению дальнейшего направления движения, в том числе, связанных с эпидемией COVID-19. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус сказал в понедельник, что многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит.

Ранее он отмечал, что несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета Джонса Хопкинса, насчитывается 13 070 590 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 160 262 против 225 919 днем ранее. На первом месте по числу заболевших остаются США. В стране третий день подряд фиксируется более 60 000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее количество подтвержденных случаев заражения в США превысило 3,3 млн, по данным университета, скончались более 135 000 человек.

Кроме того, на текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля.

Инвесторы не ожидают изменения ключевой ставки ЕЦБ и объема выкупа активов, пишет Trading Economics. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что регулятор не планирует вводить новые стимулы.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. Из-за скачка новых случаев заболевания ограничительные меры ужесточаются на Филиппинах, в Гонконге и Австралии.

Сентябрьские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве дешевели в Лондоне на 1,17%, до $42,22 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 1,35%, до $39,56 за баррель.

На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн баррелей в сутки. По данным источников The Wall Street Journal среди делегатов, Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинных мер.

Между тем китайский импорт нефти в июне вырос до рекордных 12,99 млн баррелей в сутки, что на 34,4% выше уровня, зафиксированного годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Показатель увеличился на 14,6% по сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд - 11,34 млн баррелей в сутки.

По итогам первого полугодия импорт нефти Китаем вырос на 9,3% в годовом выражении, до 10,82 млн баррелей в сутки, несмотря на снижение до минимальных за восемь месяцев 9,72 млн баррелей в сутки в марте на фоне вспышки коронавируса в стране.