Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

Эксперты спрогнозировали, что цены на гречку останутся стабильными до нового урожая

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Запасы гречки в РФ, на которую был ажиотажный спрос весной из-за пандемии коронавируса, в настоящее время достаточны. Это позволит сохранить стабильные цены на крупу до нового урожая гречихи, прогнозирует Центр агроаналитики при Минсельхозе.

По данным центра, в середине июня цены производителей на гречиху упали на 11,3%, до 27 220 рублей за тонну и к 9 июля не изменились.

К 1 июня запасы гречневой крупы на предприятиях составили почти 8,1 тыс. тонн. По сравнению с июнем прошлого года они выросли на 12,5%, по сравнению с маем этого года - на 53%. "Увеличение запасов крупы на начало июня можно трактовать как затухание спроса, что должно привести к снижению объемов производства и цен на крупу и гречиху в июле", - говорится в обзоре центра.

Отгрузки гречневой крупы в июне выросли на 23% и достигли десятилетнего максимума. По данным Центра, с сентября прошлого года по май этого года производство гречневой крупы в РФ снизилось на 0,1%, до 362,3 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, из-за снижения спроса некоторые крупозаводы были вынуждены остановить производство до нового урожая гречихи.

РФ в 2019 году собрала 786 тыс. тонн гречихи против 932 тыс. тонн в 2018 году. В этом году площади под нею планировалось расширить до 858,2 тыс. га против 806,6 тыс. га годом ранее.

Центр агроаналитики Минсельхоз

Новости

Лукашенко заявил, что Россия ограничила внешние лимиты для белорусских банков

Лукашенко заявил, что Россия ограничила внешние лимиты для белорусских банков

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

ЕС отказался принимать экстерриториальные санкции США

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года

Чиновники предложили обязать госкомпании закупить российские машины на два года вперед

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Росфинмониторинг предложил ввести лимит для расчетов наличными по гражданско-правовым договорам

ЦБ связал резкий рост "просрочки" в корпоративном портфеле со "доковидными" проблемами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');