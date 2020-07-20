Эксперты спрогнозировали, что цены на гречку останутся стабильными до нового урожая

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Запасы гречки в РФ, на которую был ажиотажный спрос весной из-за пандемии коронавируса, в настоящее время достаточны. Это позволит сохранить стабильные цены на крупу до нового урожая гречихи, прогнозирует Центр агроаналитики при Минсельхозе.

По данным центра, в середине июня цены производителей на гречиху упали на 11,3%, до 27 220 рублей за тонну и к 9 июля не изменились.

К 1 июня запасы гречневой крупы на предприятиях составили почти 8,1 тыс. тонн. По сравнению с июнем прошлого года они выросли на 12,5%, по сравнению с маем этого года - на 53%. "Увеличение запасов крупы на начало июня можно трактовать как затухание спроса, что должно привести к снижению объемов производства и цен на крупу и гречиху в июле", - говорится в обзоре центра.

Отгрузки гречневой крупы в июне выросли на 23% и достигли десятилетнего максимума. По данным Центра, с сентября прошлого года по май этого года производство гречневой крупы в РФ снизилось на 0,1%, до 362,3 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, из-за снижения спроса некоторые крупозаводы были вынуждены остановить производство до нового урожая гречихи.

РФ в 2019 году собрала 786 тыс. тонн гречихи против 932 тыс. тонн в 2018 году. В этом году площади под нею планировалось расширить до 858,2 тыс. га против 806,6 тыс. га годом ранее.