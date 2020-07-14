В Кремле заявили, что с пониманием отнеслись к эмоциям хабаровчан из-за ареста Фургала

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что с пониманием относятся к эмоциональным выступлениям жителей Хабаровского края в связи с задержанием губернатора Сергея Фургала, отметили серьезный характер предъявленных ему обвинений и призвали хабаровчан набраться терпения.

"Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровска и региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально очень резонансная. Но в данном случае нужно понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора – обвинений в причастности к убийству. Это очень тяжкое преступление и очень серьезное обвинение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле выступления в Хабаровске как антипутинские.

Песков подчеркнул: "Здесь просто нужно набраться терпения. Следствие должно будет доказать суду эти обвинения, и только суд примет решение, по которому кто-то может быть признан виновным или нет".

Путин учтет

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин будет учитывать все, что происходит в Хабаровском крае после ареста его главы Фургала, в случае, если решит назначить врио губернатора этого региона.

"Конечно же, президент получает информацию, доклады о том, что происходит в регионе, в Хабаровском крае. И, конечно же, президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если он примет решение о назначении врио. Мы знаем, что пока до сих пор такого решения президент не принял", - сказал Песков журналистам во вторник.

Акцент на отсутствие "эксцессов"

Вместе с тем Песков отметил важность того, что массовые акции, прошедшие в Хабаровске, обошлись без "провокаций и эксцессов".

"Это очень важно, потому что обязанность правоохранительных органов - не допускать провокаций. И слава богу, что этих провокаций не было. С другой стороны, конечно, подобные акции сейчас, когда мы ещё находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, здесь нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий. Тут нужно быть откровенными. В этой связи здесь можно только пожелать, чтобы люди с большим вниманием относились к себе", - сказал Песков.

О наказании для участников акций

Его спросили, должны ли участники несогласованных акций в Хабаровске понести какое-то наказание или проведение таких акций в стране возможно и впредь в случае, если они проходят мирно, без беспорядков и эксцессов.

"Здесь я вас скорее отошлю к правоохранительным органам. Потому что только они могут сделать какие-то выводы: были ли там какие-то организаторы, или их не было, нарушалось что-то, или нет. Здесь в данном случае нужно на местах спрашивать", - сказал Песков.

Массовые акции в Хабаровске

В Хабаровске с 11 июля начались несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах.

Самая многочисленная акция состоялась в субботу, когда по центральным улицам прошли, по данным полиции, от 10 тыс. до 12 тыс. горожан. Акции продолжались в воскресенье и в понедельник, причем 12 июля митингующие разошлись с площади имени Ленина только во втором часу ночи. Четыре человека были задержаны, один из участников митинга был сильно пьян.